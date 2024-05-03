Шойгу раскрыл потери ВСУ в зоне спецоперации с начала года

Фото: сайт Кремля
Потери украинской армии за текущий год превысили 111 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, ВСУ ежесуточно теряли в апреле 2024 года до одной тысячи бойцов. Более 21 тысячи единиц вооружения и военной техники также были уничтожены.
Кроме того, с начала 2024 года ВС РФ сумели взять под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.
Также Шойгу рассказал об освобождении трех населенных пунктов в ДНР за минувшие две недели. Речь идет о Семеновке, Бердычах и Новобахмутовке.
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Кроме того, с начала 2024 года ВС РФ сумели взять под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.
Также Шойгу рассказал об освобождении трех населенных пунктов в ДНР за минувшие две недели. Речь идет о Семеновке, Бердычах и Новобахмутовке.
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Анастасия Хохлова