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Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

04 мая 2024, 10:14

Видео: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» проявившим особый героизм и мужество участникам специальной военной операции, кадры с церемонии награждения публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Страна, Президент Российской Федерации высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания Героев Российской Федерации. Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное – в стремлении к Победе», — обратился к военнослужащим глава Минобороны.

При вручении медалей «Золотая Звезда» Шойгу поблагодарил российских военных за профессиональное выполнение боевых задач, а также пожелал им дальнейших успехов и новых побед.



Сейчас российская армия активно продвигается на Донецком направлении специальной военной операции. Каждую неделю Минобороны РФ сообщает об освобождении всё новых населённых пунктов. Также активно ВС РФ работают на Запорожском направлении, близится день, когда будет освобождено многострадально село Работино.

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В США признались, кому на самом деле достанется выделенная Киеву военная помощь
Блинкен: Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США
04 мая 2024, 09:58

Фото: iStock/Andrii Atanov

Большая часть нового пакета военной помощи США Киеву останется инвестициями в Штатах, об этом сообщил государственный секретарь страны Энтони Блинкен в ходе мероприятия института Маккейна.
«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине», — заявил Блинкен.

Напомним, очередной пакет военной помощи Соединённых Штатов Киеву с прошлой осени не мог пройти через все необходимые процедуры одобрения в американском правительстве. Только 24 апреля 2024 года президент США Джозеф Байден подписал документ о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киеву было одобрено выделение помощи в размере более 61 миллиарда долларов.

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Могилу командира воевавших за ВСУ наёмников нашли в Германии
04 мая 2024, 09:51

Фото: istockphoto/Ildar Imashev

Немецкие наёмники продолжают бесславно погибать на Украине. Могила очередного «солдата неудачи», командовавшего подразделением Иностранного легиона в составе ВСУ, была обнаружена в Германии.
Ликвидированный немецкий наёмник — Штефан Роланд Пури 1986 года рождения, выходец из небольшого баварского городка под Нюрнбергом, передаёт РИА Новости. О его гибели сообщали немецкие СМИ. Он участвовал в боях на стороне киевского режима, пока 13 марта не погиб при артиллерийском ударе по блиндажу, в котором находился.

Ранее Пури на протяжении пяти лет служил в войсках бундесвера и трижды отправлялся в командировки в Афганистан. В апреле 2022 года он отправился на Украину. А через два года, 10 апреля 2024 года, его бывшая жена разместила в соцсетях фотографию свечи и сообщила, что погиб «отец её ребёнка».

По сообщению министерства обороны России, из Германии на Украину за время спецоперации отправились 235 наёмников. Из них 88 уже ликвидированы.

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«Умственно отсталый и психбольной»: Володин призвал отправить на СВО Байдена и Зеленского
Володин: Байдена и Зеленского пора призвать в ряды ВСУ
04 мая 2024, 09:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джозефа Байдена пора призвать в ряды ВСУ, с таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Володин напомнил, что попытки киевского режима вернуть в страну сбежавших мужчин и пополнить ими ряды ВСУ не увенчались успехом. Теперь по новому закону об ужесточении мобилизации на службу в украинскую армию будут принимать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями.

«По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — считает спикер Государственной думы.

Володин уточнил, что авторы этого зверского закона, разумеется, не будут принимать участие в боевых действиях, а спокойно отсидятся в кабинетах. «На убой» пойдут простые граждане Украины, которых с каждым днём становится всё меньше, заключил спикер ГД.

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#вячеслав володин
#джозеф байден
#владимир зеленский
#всу
#сво
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ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой
04 мая 2024, 09:09

Фото: iStock/dr_evil

Российские силы уничтожили ещё один танк Abrams и БМП Bradley американского производства в боях под Авдеевкой, кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Бронемашины врага уничтожены бойцами группировки «Центр» в бою на Авдеевском направлении», — уточнили военкоры.

По информации Telegram-канала, российским силам удалось уничтожить ещё один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley, которые Соединённые Штаты Америки передали ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию пока не подтвердили.

Ранее официальный МИД РФ Мария Захарова заявила, что западное оружие, переданное Киеву в новом пакете помощи, уже начало всплывать в третьих странах.

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#вс рф
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#сво
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«Сейчас мы их будем наказывать»: ВС РФ уничтожили ВСУ на границе у Белгородской области
Артиллеристы ВС РФ уничтожили группу ВСУ на границе у Белгородской области
04 мая 2024, 08:42

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска обнаружили и уничтожили группу ВСУ рядом с границей Белгородской области, об этом сообщил командир артиллерийского подразделения в интервью для РИА Новости.
«Выдвигаемся в сторону госграницы, нам сейчас передали, что замечено движение групп ВСУ. Сейчас мы их будем наказывать», — заявил артиллерист корреспонденту агентства.

Военный уточнил, что к государственной границе РФ направляется отряд ВСУ, включая операторов БПЛА.

Артиллерист заявил, что отряд Вооружённых сил Украины был поражён при помощи фугасных снарядов. Он также предположил, что вражеская армия намеревается произвести некую провокацию, подбираясь к российским границам.

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#всу
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#белгородская область
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«Он должен сознаться»: На Украине Зеленского уличили в утаивании правды от народа
Луценко: ВСУ в зоне наступления ВС РФ укомплектованы на 40 процентов
04 мая 2024, 08:22

Президент Украины Владимир Зеленский не договаривает о реальном положении ВСУ на полях СВО, об этом сообщил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью для экс-депутата Рады Борислава Березы.
Бывший чиновник считает, что Владимир Зеленский и высшее руководство Украины должны честно признаться, что у ВСУ не хватает боеприпасов и личного состава, а сама армия сейчас находится в «критическом положении».

«Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу», — заявил Луценко.

По его словам, на тех участках, где российская армия ведёт активные наступательные действия, Вооружённые силы Украины укомплектованы лишь на 40 процентов.

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#всу
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МО: ВСУ значительно отошли от границы Белгородской области
04 мая 2024, 08:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооружённые силы Украины отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным «Танксит» сообщил, что в ближайших лесопосадках вражеских подразделений не замечено.

«Чтобы его найти, нужно немало работы. В ближайших наблюдательных пунктах наблюдаем по два-три человека, движения техники не наблюдаем», — уточнил «Танксит».

Напомним, в мае 2023 года украинские ДРГ пробрались через границу и совершили нападение на мирные районы Белгородской области. После этого ВСУ неоднократно пытались повторить вторжение, однако, прорыва границы допущено не было.

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#белгородская область
#всу
#дрг
#минобороны рф
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Мэр Кулемзин: В результате обстрела Донецка пострадали два человека
04 мая 2024, 08:01

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

В ночь на 4 мая украинские войска обстреляли Петровский район города Донецк. В результате два человека получили ранения.
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В своём телеграм-канале он уточнил, что один из снарядов, выпущенных артиллеристами ВСУ, попал в кровлю жилого многоквартирного дома по улице Архитекторов. В результате пострадала супружеская пара — мужчина 1975 года рождения и женщина 1977 года рождения. По словам главы городской администрации, оба пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения, им оказана необходимая помощь.

Накануне, в пятницу 3 мая, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

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Минобороны РФ: Системы российской ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом
04 мая 2024, 07:26

Фото: istockphoto/estt

Пресечена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на регион РФ. Дежурные системы российской противовоздушной обороны сбили четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией Республики Крым.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Российской Федерации. Ракеты были обнаружены и уничтожены средствами ПВО в ночь на 4 мая, уточнили в оборонном ведомстве. В предыдущий раз о сбитых ракетах ATACMS Минобороны сообщало 30 апреля. Тогда после уничтожения ракет в окрестностях села Донское Симферопольского района были обнаружены несдетонировавшие боеприпасы.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила, что вслед за любой попыткой атаки Крыма последует сокрушительный ответ. Она отметила, что Киев и его западные хозяева вынашивают планы новых терактов на российской территории накануне Дня Победы.

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