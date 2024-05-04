Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Видео: Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» проявившим особый героизм и мужество участникам специальной военной операции, кадры с церемонии награждения публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Страна, Президент Российской Федерации высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания Героев Российской Федерации. Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное – в стремлении к Победе», — обратился к военнослужащим глава Минобороны.
При вручении медалей «Золотая Звезда» Шойгу поблагодарил российских военных за профессиональное выполнение боевых задач, а также пожелал им дальнейших успехов и новых побед.
Сейчас российская армия активно продвигается на Донецком направлении специальной военной операции. Каждую неделю Минобороны РФ сообщает об освобождении всё новых населённых пунктов. Также активно ВС РФ работают на Запорожском направлении, близится день, когда будет освобождено многострадально село Работино.
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