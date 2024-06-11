Шойгу: Ядерные учения — адекватный ответ на разрешение Киеву атаковать гражданские объекты

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Проведение Россией учений с отработкой боевого применения нестратегического ядерного оружия является адекватной реакцией на фактическое разрешение Киеву наносить удары по гражданским объектам.
Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Ранее ядерные учения, проводимые Россией, даже в самих Соединённых Штатах назвали обоснованным ответом на постоянные угрозы со стороны США. Об этом заявила кандидат на пост президента США от партии зелёных Джилл Стайн. По её словам, Владимир Путин вполне справедливо назвал действия Запада экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения.
В настоящее время в России начался второй этап учений. В его рамках будут проработаны вопросы совместной подготовки частей Вооружённых сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
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Александр Бойцов