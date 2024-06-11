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Шойгу: Ядерные учения — адекватный ответ на разрешение Киеву атаковать гражданские объекты

Шойгу заявил о своевременности и обоснованности проведения РФ ядерных учений
11 июня 2024, 15:24
Фото: istockphoto/MikeMareen

Фото: istockphoto/MikeMareen

Проведение Россией учений с отработкой боевого применения нестратегического ядерного оружия является адекватной реакцией на фактическое разрешение Киеву наносить удары по гражданским объектам.


Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Ранее ядерные учения, проводимые Россией, даже в самих Соединённых Штатах назвали обоснованным ответом на постоянные угрозы со стороны США. Об этом заявила кандидат на пост президента США от партии зелёных Джилл Стайн. По её словам, Владимир Путин вполне справедливо назвал действия Запада экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения.

В настоящее время в России начался второй этап учений. В его рамках будут проработаны вопросы совместной подготовки частей Вооружённых сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

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Politico: борьба за власть на Украине может помешать получению финансирования
11 июня 2024, 15:44

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Борьба за власть на Украине может помешать получению финансирования.
Речь идет о деньгах внешних инвесторов на восстановление инфраструктуры, сообщает Politico. По данным издания, у Киева есть проблемы с получением финансирования в ходе международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Сообщается, что экс-министр инфраструктуры республики Александр Кубраков взаимодействовал с чиновниками из ФРГ по привлечению инвесторов.

При этом отмечается, что на мнение инвесторов может негативно повлиять увольнение главы агентства по восстановлению и развитию Украины Мустафы Найема.

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#украина
#финансирование
#европа
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Экс-разведчик США Риттер заявил о крахе швейцарской конференции
11 июня 2024, 15:20

Фото: iStock/artJazz

Экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что Швейцарский саммит по Украине уже терпит крах, ещё даже не начавшись.
«Единого консенсуса не будет, как не будет оказано никакого давления на Россию. А США останутся с политикой, которая не позволит достичь желаемого результата», — высказал в беседе с RT Риттер.

В то же время политолог Владимир Шаповалов заявил, что неудачу сейчас терпит вся европейская политика, направленная в том числе и на противостояние с Россией. Это показали минувшие выборы в Европарламент.

«Народы европейских стран ставят оценку «неудовлетворительно» тем партиям, которые находятся у власти. При этом, данная ситуация была хорошо известна, поскольку практически вся социология в европейских странах, начиная с 2022-го и до настоящего времени, свидетельствует о резком росте негативных оценок деятельности находящихся у власти правительств», — пояснил в беседе с «Царьградом» Шаповалов.

Ранее глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что сейчас наблюдаются процессы, в ходе которых в так называемых «устоявшихся демократиях» на Западе пропадает свобода слова.

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#саммит
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Глава МИД ЮАР Пандор: На Западе пропадает свобода слова
11 июня 2024, 15:10

Фото: iStock/wildpixel

Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что сейчас наблюдаются процессы, в ходе которых в так называемых «устоявшихся демократиях» на Западе пропадает свобода слова.
«И мы не можем поверить в то, что более 140 журналистов были убиты в Палестине, а «свободная пресса» в большинстве своём молчит об этом и почти соучаствует в том, что их же коллег убивают, запрещают, сажают в тюрьмы и обращаются с ними самым жестоким образом. Мы, африканцы, наблюдаем за всем этим и задаёмся вопросом, что случилось с теми уроками и лекциями», — прокомментировала в беседе с RT Пандор.

А декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, профессор Генри Сардарян заявил, что кроме всего прочего западные страны начинают поднимать те темы, которые ранее были жёстко табуированы. В частности, речь идёт о ядерном оружии.

«За последние года поведение западных стран — это путь к серьёзным последствиям. За счёт их безответственности многие табуированные темы стали легальной частью политической дискуссии. Уже некоторые обсуждают, что, мол, возможно, у России не сработает ядерное оружие. Но система ядерного сдерживания зависит от страха. Как только начнутся сомнения в эффективности этого вооружения, мы окажемся на пороге эскалации конфликта», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Сардарян.

Ранее сообщалось, что Россия начала второй этап учений по отработке использования нестратегических ядерных сил.

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СБУ задержала дочь экс-мэра Полтавы по подозрению в поддержке партии Путина
11 июня 2024, 15:06

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая, осуждённого за коррупцию, Наталью Веретенникову. Её подозревают в работе на «Единую Россию», партию российского президента Владимира Путина.
По данным следствия, 36-летняя дочь бывшего полтавского градоначальника владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, передаёт телеграм-канал «Политика страны». Во время выборов в России она, как заявляет СБУ, распорядилась разместить на рекламных стендах и баннерах компании рекламную агитацию за «Единую Россию». За эти услуги она якобы получила более 35 миллионов российских рублей.

Наталья Веретенникова уже отправлена в следственный изолятор, на её имущество наложен арест. В числе прочего, она является владелицей трёх квартир в Киеве, минивэна и долей в уставных капиталах двух украинских компаний.

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Политолог Дудчак заявил об отсутствии союзников у Зеленского
11 июня 2024, 14:55

Политолог Александр Дудчак высказал мнение о том, что на самом деле у президента Украины Владимира Зеленского нет союзников.
«Нет у него ни соратников, ни союзников. Говорят, что Зеленский советуется постоянно с Ермаком, но Ермак сдастся с потрохами при первой же возможности, если будет такой приказ свыше, а он может поступить. Так что Зеленского просто тянут как консерву, подготовка к смене, судя по всему, идёт, это возможно, и это не составляет никакого труда под разными поводами», — поделился в беседе с RT Дудчак.

В то же время бывший руководитель украинского правительства Николай Азаров заявил, что Запад не волнует вопрос легитимности Зеленского.

«Коллективный Запад такой нюанс, как легитимность Зеленского, совершенно не волнует. Ведь в 2014 году США и их союзники понимали, что в Украине произошел госпереворот, однако закрыли на это глаза», — приводят argumenti.ru соответствующую публикацию Азарова.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости оценил отношение к Украине Владимира Зеленского и таких олигархов, как Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. По его словам, им не нужны страна и народ.

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#политика
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В Дании заподозрили россиянку в шпионаже
DR.dk: в Дании задержали россиянку по подозрению в сотрудничестве с разведкой
11 июня 2024, 14:43

Фото: iStock/nantonov

Российская гражданка была задержана в Дании по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает датское издание DR.dk.
«Сегодня (во вторник) была арестована россиянка, которой предъявлены обвинения в содействии деятельности иностранной разведывательной службы в Дании», — передает издание со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки (PET).
Согласно DR.dk, женщина на протяжении нескольких лет получала средства от российского государственного фонда, в котором якобы работают сотрудники разведки. По информации издания, после допроса она будет освобождена.

Также DR отметило, что она занимает важную должность в русской общине Дании и руководит консультационным центром для русскоговорящих на острове Зеландия.

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#сша
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#мид
#сотрудники
#ес
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Бывший адвокат Илья Новиков* заочно осуждён на 8,5 лет за фейки о ВС РФ
11 июня 2024, 14:31

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Гагаринский районный суд города Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова* к 8,5 годам колонии общего режима. Он признан виновным в распространении фейков о российской армии.
Как установили следствие и суд, 3 апреля 2022 года Новиков*, ранее также известный по играм в телевикторине «Что? Где? Когда?», находясь за границей, руководствуясь мотивами политической ненависти, на одном из видеохостингов дал интервью, в котором сообщил заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил РФ.

Кроме того, ФСБ сообщила о возбуждении в отношении экс-адвоката уголовного дела о государственной измене в форме перехода на сторону противника. Следователи считают, что фигурант вступил на Украине в ряды территориальной обороны и занимался там пропагандистской работой.

Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года. Бывшие коллеги посчитали, что его высказывания не отвечают нормам кодекса профессиональной этики.

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МИД КНР: Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество России и Китая
11 июня 2024, 14:01

Фото: istockphoto/Zerbor

Третьи страны не должны подрывать сложившееся и успешно действующее торгово-экономическое сотрудничество Пекина с Москвой. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Дзянь.
Выступая на брифинге перед журналистами, дипломат подчеркнул, что Китай не приемлет никаких незаконных односторонних санкций. По его словам, нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем не должно нарушаться и подвергаться какому-либо воздействию третьих стран. Линь Дзянь также подчеркнул, что Пекин предпримет меры по защите прав и законных интересов китайских компаний.

На прошлой неделе в западных СМИ появилась информация, что страны G7 могут сделать «жёсткое предупреждение» небольшим китайским банкам, которые якобы помогают России обходить санкции. Кроме того, на саммите «Большой семёрки» 15-17 июня в Италии лидеры стран будут обсуждать «угрозу, исходящую от активно развивающейся торговли России и Китая».

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Зеленский надеется на помощь Запада для восстановления Украины
Зеленский: Киев ожидает от Запада миллиарды евро для восстановления энергетики
11 июня 2024, 13:03

Украина надеется получить от западных партнеров миллиарды евро на восстановление энергоинфраструктуры страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего выступления в Берлине на международной конференции по восстановлению Украины, передаёт Reuters.
Зеленский подчеркнул, что Киев разработал план по наращиванию мощностей производства электроэнергии на один гигаватт ежегодно.

«Украина ожидает заключения сделок на миллиарды евро по оружию и восстановлению энергоинфраструктуры на конференции», — заявил Зеленский.

По его словам, уже в ближайшие годы Украина собирается увеличить мощности производства электроэнергии на четыре гигаватта.

Ранее сообщалось, что армия России почти полностью уничтожила энергетику Украины, а на устранение последствий потребуются долгие годы.

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