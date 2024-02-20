Российские военные взяли Авдеевку с минимальными потерями

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Генштаб смог провести операцию по освобождению Авдеевки от ВСУ с минимальными потерями. Об этом Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу
«Вооруженные силы России освободили 72 квадратных километра, наступательные действия продолжаются на запад. В целом же операция по освобождению города войдет в учебники Минобороны», - сказал Шойгу Путину.
Он также добавил, что украинские военные, в спешке покидали Авдеевку, оставляя раненых товарищей оружия и заминированный территорий.
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