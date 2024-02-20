Шойгу раскрыл страшные потери ВСУ под Авдеевкой

О планирующемся крупном контрнаступлении ВСУ российский Генштаб и разведка узнали еще в начале 2023 года. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу после встречи с президентом России Владимиром Путиным, отвечая на вопрос журналистов о провале украинского контрнаступления.