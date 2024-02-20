Шойгу раскрыл страшные потери ВСУ под Авдеевкой

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За 17 и 18 февраля потери в рядах ВСУ под Авдеевкой составили 2,4 тысячи военных. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.
«За последние двое суток, 17-18-е (февраля - ред.), 2400. Это большие потери», - рассказал Шойгу.
При этом он отметил, что основывается на данных противника.
17 февраля Шойгу доложил Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.
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Элина Позднякова