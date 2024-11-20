Шойгу ознакомился с разработками ядерного центра в интересах СВО

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)
С разработками российского федерального ядерного центра в интересах спецоперации ознакомился секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, сообщили в аппарате Совета безопасности.
Перед этим издание The Economist писало, что украинский конфликт может закончиться уже в 2025 году, поскольку у западных союзников Киева имеется дефицит техники и боеприпасов.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп не раз говорил о том, что способен решить конфликт «за сутки». Политики скептически относятся к его словам, однако эксперты предполагают, что переговоры России и Украины могут состояться уже 21 января 2025 года, то есть на следующий день после инаугурации Трампа.
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