Шойгу ознакомился с разработками ядерного центра в интересах СВО

С момента вторжения ВСУ в Курскую область украинские боевики подожгли 14 местных населенных пунктов и уничтожили 1139 объектов малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью RTVI сообщил депутат Госдумы от Курской области Николай Петров.