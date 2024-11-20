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Шойгу ознакомился с разработками ядерного центра в интересах СВО

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

С разработками российского федерального ядерного центра в интересах спецоперации ознакомился секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, сообщили в аппарате Совета безопасности.


Перед этим издание The Economist писало, что украинский конфликт может закончиться уже в 2025 году, поскольку у западных союзников Киева имеется дефицит техники и боеприпасов.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не раз говорил о том, что способен решить конфликт «за сутки». Политики скептически относятся к его словам, однако эксперты предполагают, что переговоры России и Украины могут состояться уже 21 января 2025 года, то есть на следующий день после инаугурации Трампа.

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В Британии предрекли Украине потерю территорий
The Economist: Киеву придется смириться с потерей некоторых территорий
20 ноября 2024, 16:42

Фото: istockphoto/sandsun

Киевскому режиму придется смириться с тем, что в состав России вошли новые регионы, пишут обозреватели британского The Economist в своем прогнозе на будущий год.
«Украина должна будет признать потерю некоторых... территорий», — сказано в публикации.
Авторы подчеркнули, что любые договоренности об урегулировании украинского конфликта, по всей вероятности, будут включать в себя сохранение за Россией новых территорий.

Перед этим The Economist писали, что боевые действия на Украине могут закончиться уже в 2025 году, поскольку Запад сталкивается с дефицитом боеприпасов и техники.

В сентябре 2022 года в результате референдума в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Украина не признает результаты голосования и продолжает обстрелы этих территорий.

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#украина
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#сво
#конфликт
#новости
#россия
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В Пентагоне сделали заявление о противопехотных минах для Киева
Пентагон: Киев должен ответственно выбирать расположение противопехотных мин
20 ноября 2024, 16:41

Фото: istockphoto/icholakov

Киевский режим должен ответственно подходить к размещению противопехотных мин, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Главу Пентагона цитирует CNN. По словам Остина, американские власти предупредили Украину, что та должна «ответственно контролировать, где устанавливать эти мины».
Перед этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Украина подписывала конвенцию, которая запрещает использование противопехотных мин. Он также добавил, что подписантами документа не являются ни российская, ни американская стороны.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Киевский режим пользуется запрещенными методами ведения боевых действий.

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#сша
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Посольство Казахстана порекомендовало своим гражданам уехать с Украины
Посольство Казахстана рекомендовало своим гражданам уехать с Украины из-за атак
20 ноября 2024, 16:26

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Послы Казахстана на Украине рекомендуют своим гражданам покинуть приближенные к зонам активных боевых действий территории или уехать из республики в целях безопасности.
Дипмиссия заявила об этом в связи с частыми артобстрелами и воздушными атаками Украины. Посольство призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги и укрываться, соблюдая меры безопасности и выполняя рекомендации.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Гражданам, имеющим двойное гражданство, с учетом украинского, не рекомендуется посещать страну, чтобы не быть мобилизованными в ВСУ. Стоит отметить, что украинские власти постоянно ужесточают мобилизацию.

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#казахстан
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На Западе рассказали о планах Залужного взорвать «Турецкий поток»
Spiegel: Залужный планировал взорвать «Турецкий поток», но операция провалилась
20 ноября 2024, 16:24

Валерий Залужный

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северными». Об этом сообщает Der Spiegel.
Уточняется, что планируемая операция провалилась. Причину провала издание не сообщает.

Согласно информации источника, выбор «Турецкого потока» обусловлен наличием потока газа в страну Североатлантического альянса (НАТО). Также экс-главком украинской армии не согласовал операцию с Владимиром Зеленским, так как Залужный не доверял ему и его окружению.

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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Стало известно, когда может завершиться конфликт на Украине
The Economist: конфликт на Украине может закончиться в грядущем году
20 ноября 2024, 15:54

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинский конфликт может кончиться в грядущем году в связи с дефицитом боеприпасов и военной техники у западных союзников киевского режима, пишет The Economist.
«В Америке заканчиваются военные средства, которые она отправляет на Украину, и ей необходимо поддерживать других партнеров, особенно Израиль и Тайвань», — пишут авторы материала, добавляя, что европейские государства за время боевых действий не расширили свою оборонку.
По предположению издания, будущая администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа может заморозить оставшуюся часть денег из выделенного в этом году пакета поддержки на 61 млрд долларов.

На фоне спецоперации в Донбассе страны Запада и Евросоюза стали поддерживать Украину всеми доступными средствами.

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#россия
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#сво
#конфликт
#новости
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Стало известно, сколько деревень сожгли ВСУ при атаках на Курскую область
Депутат Госдумы Петров сообщил, что ВСУ сожгли в Курской области 14 деревень
20 ноября 2024, 15:48

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

С момента вторжения ВСУ в Курскую область украинские боевики подожгли 14 местных населенных пунктов и уничтожили 1139 объектов малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью RTVI сообщил депутат Госдумы от Курской области Николай Петров.
Петров уточнил, что военные действия затронули порядка 629 гектаров сельскохозяйственных угодий в регионе. По словам парламентария, в результате нападений было ликвидировано 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота.

Уточняется, что с территории Курской области было нелегально вывезено 350 тысяч тонн зерновых культур, а также вся сельскохозяйственная техника. Петров добавил, что внес в правительство предложение о господдержке региона.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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У ВСУ пропали почти все HIMARS
NYT: у ВСУ пропали почти все американские ракетные установки HIMARS
20 ноября 2024, 15:40

Фото: iStock/vadimrysev

Почти все американские ракетные системы залпового огня HIMARS пропали с украинского фронта. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на солдат ВСУ.
«Я уже почти не слышу их, ракетных систем HIMARS. Они практически пропали», — заявил один из украинских военных.
Как говорится в материале, солдаты ВСУ сообщают, что украинская сторона серьезно уменьшила число артиллерийских обстрелов за последние недели, включая удары американскими РСЗО.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что бойцы ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS в районе города Гуляйполе в Запорожской области при помощи боеприпаса «Ланцет». По его информации, по ракетной установке ударили во время передислокации колонны украинской армии.

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В Курской области погиб воевавший за ВСУ актер Петр Великий
Воевавший за ВСУ украинский актер Петр Великий погиб в Курской области
20 ноября 2024, 15:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Воевавший за ВСУ украинский актер Петр Великий погиб в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на Черниговский драмтеатр.
Артисту было 48 лет. Уточняется, что у него осталась дочь Екатерина.

До вступления в ряды украинской армии Великий работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко. За свою карьеру актер сыграл свыше 35 ролей.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб 35-летний актёр сериала «Нюхач» Алексей Хильский. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Помолимся»: Украине 20 ноября грозит мощнейшая атака ВС РФ
Шарий предупредил о мощнейшей атаке ВС РФ на объекты Украины
20 ноября 2024, 15:03

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ планирую совершить 20 ноября мощнейшую атаку на Украину. Об этом предупредил украинский блогер Анатолий Шарий.
«После 14:30 по киевскому — все имеющиеся ракеты, более 300 дронов. Флотилия, авиация, баллистические пусковые системы. Будут поражены газораспределительные станции, энергетические узлы. Помолимся», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

Он призвал мирных граждан укрыться в безопасных местах.

Тем временем в Киеве и еще пяти областях Украины объявлена тревога воздушной опасности. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской военной администрации Сергей Попко призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Воздушные силы Украины также заявили о ракетной опасности.

Ранее посольство США в Киеве предупредило о том, что 20 ноября Россия может нанести по Украине мощный ракетный удар.

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