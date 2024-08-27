Шольц анонсировал резкое увеличение депортаций и ужесточение закона об оружии

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости усилить меры по депортации нелегальных мигрантов в свете недавнего нападения в Золингене.
Во время выступления в память о жертвах трагедии, Шольц подчеркнул, что депортации нелегалов, не имеющих права на пребывание в Германии, должны быть активизированы. По его словам, за последний год число депортаций уже выросло на 30%, и власти продолжат работу над увеличением таких случаев. Об этом сообщает РБК.
Кроме того, Шольц пообещал ужесточить законы об оружии, особенно в отношении использования ножей. Он отметил, что изменения будут введены в ближайшее время.
24 августа, во время празднования 650-летия Золингена, 26-летний сириец Исса А., который ранее попросил убежища в Германии, напал на людей с ножом, убив троих и ранив восемь человек. Мужчина признался в совершении преступления и был задержан. Прокуратура подозревает его в принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ), запрещенной в России.
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Кроме того, Шольц пообещал ужесточить законы об оружии, особенно в отношении использования ножей. Он отметил, что изменения будут введены в ближайшее время.
24 августа, во время празднования 650-летия Золингена, 26-летний сириец Исса А., который ранее попросил убежища в Германии, напал на людей с ножом, убив троих и ранив восемь человек. Мужчина признался в совершении преступления и был задержан. Прокуратура подозревает его в принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ), запрещенной в России.
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Елена Перлова