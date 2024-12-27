Шольц и Трамп пришли к общему решению по Украине

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провёл два телефонных разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. По словам немецкого лидера, они достигли договорённостей по поводу конфликта на Украине.
Об этом сам Шольц рассказал в интервью порталу T-Online. Он не раскрыл каких-то деталей и подробностей разговора с будущим хозяином Белого дома, как и не сказал, чего конкретно касались достигнутые договорённости. По словам канцлера, они с Трампом согласились с тем, что США и Европа должны тесно сотрудничать и координировать свои действия во всём, что касается ситуации на Украине.
Ранее Олаф Шольц также заявлял, что хотел бы ещё раз поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним конфликт на Украине и возможные способы его решения.
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