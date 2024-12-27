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Шольц и Трамп пришли к общему решению по Украине

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провёл два телефонных разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. По словам немецкого лидера, они достигли договорённостей по поводу конфликта на Украине.


Об этом сам Шольц рассказал в интервью порталу T-Online. Он не раскрыл каких-то деталей и подробностей разговора с будущим хозяином Белого дома, как и не сказал, чего конкретно касались достигнутые договорённости. По словам канцлера, они с Трампом согласились с тем, что США и Европа должны тесно сотрудничать и координировать свои действия во всём, что касается ситуации на Украине.

Ранее Олаф Шольц также заявлял, что хотел бы ещё раз поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним конфликт на Украине и возможные способы его решения.

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Родственников Башара Асада задержали при попытке покинуть Ливан
An-Nahar: родственников Башара Асада задержали при попытке покинуть Ливан
27 декабря 2024, 18:26

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Родственников свергнутого президента Сирии Башара Асада задержали при попытке покинуть Ливан. Об этом сообщила газета An-Nahar.
Отмечается, что речь идёт о жене и дочери двоюродного брата экс-лидера Сирии Дурейды Асада, который, в свою очередь, является сыном Рифаата Асада – дяди свергнутого Башара Асада. Службы безопасности отказали им в попытках покинуть Ливан.

В пятницу Ливанский суд вынес постановление об аресте женщин после обнаружения у них поддельных заграничных паспортов.

Ранее сообщалось, что у жены Асада Асмы рецидив лейкемии, она находится на изоляции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сирия
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#президент
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Шольц изъявил желание еще раз поговорить с Путиным по телефону
27 декабря 2024, 18:13

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью новостному порталу t-online, отвечая на вопрос, поговорил бы он с российским лидером по телефону еще раз.
«Я хотел бы. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — сказал Шольц.

Он также еще раз подчеркнул, что не собирается отправлять немецких военных на Украину, но отметил, что Германия продолжит поддерживать Киев в его конфликте.

Телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. По итогу переговоров стороны договорились, что помощники лидеров будут поддерживать связь.

Ранее сообщалось, что Шольц хочет посетить РФ с миротворческой миссией.

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#киев
#шольц
#рф
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Президент Германии распустил бундестаг и назначил досрочные выборы
Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля
27 декабря 2024, 16:07

Фото: iStock/photosvit

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные выборы. Об этом сообщает местная газета Zeit.
Глава государства заявил, что в пятницу принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Соответствующее уведомление было передано председателю бундестага.

Штайнмайер убеждён, что проведение досрочных выборов – это шаг, сделанный в интересах Германии.

Отмечается, что бундестаг будет работать до тех пор, пока новый состав парламента не соберётся на первое заседание. Федеральное правительство продолжит выполнять обязанности даже после проведения выборов и до формирования нового кабмина.

Президент также подчеркнул, что демократия Германии остаётся эффективной даже в переходные периоды.

Напомним, что предложение о роспуске парламента президенту направил канцлер Олаф Шольц после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. Так, против Шольца проголосовали 394 депутата, за – 207, а 116 воздержались.

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#президент
#правительство
#заседание
#олаф
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Премьер Грузии рассказал о государственном финансировании оппозиции
Кобахидзе: оппозиция Грузии не отказалась от бюджетных денег после выборов
27 декабря 2024, 15:47

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Оппозиция Грузии не отказалась от бюджетных средств после прошедших парламентских выборов. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью «Имеди».
Политик отметил, что такие шаги будут предприняты и в будущем. В итоге это может дойти до того, что оппозиционные партии войдут в парламент раньше остальных.

Кобахидзе подчеркнул, что оппозиционные партии приняли решение продолжить получение государственного финансирования после парламентских выборов. Также он высказался о заявлении ЦИК Грузии об истечении сроков подачи заявлений об отказе от денег из бюджета. По его словам, три из четырёх крупнейших партий грузинского парламента, в том числе партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», не стали выступать против бюджетных денег.

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#грузия
#цик
#парламент
#партия
#политика
#оппозиция
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Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент временного президента
27 декабря 2024, 15:36

Фото: iStock/HStocks

Парламент Южной Кореи выступил за импичмент исполняющего обязанности президента премьер-министра страны Хан Док Су. Об этом говорилось в трансляции заседания, которая велась на сайте палаты.
Спикер У Вон Сик подчеркнул, что предложение об импичменте было принято 192 голосами. Всего в парламенте, контролируемом оппозицией, 300 депутатов. Правящая партия «Гражданская сила» бойкотировала голосование, выступая против импичмента.

Объединенная демократическая партия в ходатайстве об импичменте перечислила пять причин для отстранения Хан Док Су. В их числе отказ назначать кандидатов на должности судей Конституционного суда, выбранных парламентом, уклонение от назначения спецпрокурора для расследования дел против президента Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи, а также обвинение в сговоре, попустительстве и пособничестве при введении чрезвычайного положения в стране.

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#южная корея
#импичмент
#президент
#премьер-министр
#парламент
#политика
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Путин назначил Подъелышева новым послом в Нигерии вместо Шебаршина
27 декабря 2024, 15:31

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Подъёлышева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Федеративной Республике Нигерия. Это решение было опубликовано на официальном сайте правовых актов.
Андрей Подъёлышев заменит на этом посту Алексея Шебаршина, который освобожден от выполнения обязанностей посла.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что днём и ночью получает сведения о ситуации в зоне СВО. Глава государства заявил, что не намерен углубляться в подробности ситуации на каждом фронте. Тем не менее, он отметил, что ежедневно, как днём, так и ночью, интересуется событиями.

До этого российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможности завершения украинского конфликта в грядущем году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#киев
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Премьер-министр Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России
27 декабря 2024, 15:16

Фото: iStock/nantonov

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, чтобы протянуть три дня. Об этом она сообщила в интервью телерадиокомпании DR.
Ранее датское Агентство по чрезвычайным ситуациям распространило рекомендации по подготовке к кризисным ситуациям. По ним каждому жителю необходимо запастись тремя литрами питьевой воды на сутки, трёхдневным запасом продуктов, аптечкой, предметами личной гигиены, теплой одеждой, портативным зарядным устройством, фонариком, наличными средствами, свечами, спичками и радиоприёмником.

Фредериксен заявила, что следует рекомендациям властей и призывает всех датчан сделать то же самое.

В беседе с изданием она подчеркнула, что запаслась консервами и другими необходимыми на три дня продуктами. В качестве источника угрозы Фредериксен назвала Россию.

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#дания
#премьер-министр
#интервью
#рекомендации
#жители
#продукты
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НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море — Рютте
27 декабря 2024, 14:29

Фото: istockphoto/undefined

Североатлантический альянс увеличит военное присутствие в акватории Балтийского моря. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Александр Рютте.
Об этом он написал в своей социальной сети Х. По словам руководителя блока, он уже обсудил этот вопрос с президентом Финляндии Александером Струббом. Поводом для переговоров стали участившиеся случаи «возможного саботажа» в отношении подводных кабелей. По словам Рютте, он выразил финскому лидеру «полную солидарность и поддержку» в вопросе расследования инцидентов с подводными коммуникациями.

Накануне, 26 декабря, эстонский оператор электросетей Elering сообщил о выходе из строя энергетического кабеля EstLink 2, пролегающего по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией. В середине декабря финская компания-оператор Cinia Oy сообщала об обрыве подводного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией. Позже стало известно о повреждении ещё двух кабелей, связывающих Швецию и Литву.

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#оператор
#нато
#финляндия
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Песков отказался комментировать вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера
27 декабря 2024, 13:47

Фото: iStock/SHansche

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера под флагом Островов Кука, подозреваемого в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2 и ещё двух кабелей между Эстонией и Финляндией. Представитель Кремля назвал этот вопрос узкопрофильным.
Отмечается, что с просьбой ответить на соответствующий вопрос обратился журналист агентства Reuters. Песков подчеркнул, что не может точно ничего сказать и не уверен, что данный вопрос является прерогативой администрации президента.

Накануне 26 декабря Reuters сообщило, что полиция и погранслужба Финляндии задержали нефтяной танкер, который подозревают в повреждении кабелей связи. По одной из версий, их задело якорем танкера.

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