Шольц изъявил желание еще раз поговорить с Путиным по телефону

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью новостному порталу t-online, отвечая на вопрос, поговорил бы он с российским лидером по телефону еще раз.
«Я хотел бы. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — сказал Шольц.
Он также еще раз подчеркнул, что не собирается отправлять немецких военных на Украину, но отметил, что Германия продолжит поддерживать Киев в его конфликте.
Телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. По итогу переговоров стороны договорились, что помощники лидеров будут поддерживать связь.
Ранее сообщалось, что Шольц хочет посетить РФ с миротворческой миссией.
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