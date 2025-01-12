Шольц назвал «неплохой новостью» желание Путина и Трампа провести встречу

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал планы избранного президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Tagesschau.
Немецкий политик отметил, что Берлин должен оставаться крупнейшим сторонником Киева в Европе. При этом он добавил, что украинский конфликт должен завершиться при возможных переговорах.
В связи с этим Шольц подчеркнул, что новость о желании российского и американского президентов провести встречу является «неплохой».
Ранее, в конце декабря, Шольц заявил о желании провести второй телефонный разговор с Путиным. Первый состоялся 15 ноября по инициативе Германии.
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В связи с этим Шольц подчеркнул, что новость о желании российского и американского президентов провести встречу является «неплохой».
Ранее, в конце декабря, Шольц заявил о желании провести второй телефонный разговор с Путиным. Первый состоялся 15 ноября по инициативе Германии.
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Анастасия Чинкова