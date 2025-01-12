Швейцария объявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Швейцария вызвалась провести встречу президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа, однако настаивать не будет. Об этом сообщает издание Le Temps, ссылаясь на руководителя службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.
Отмечается, что стороны, включая Украину, были проинформированы о готовности Берна провести мирную встречу глав государств, которая позволит ускорить установление мира.
При этом издание пишет, что Швейцария реализует встречу, если её об этом попросят. Страна является лишь одной из списка готовых принять встречу Путина и Трампа.
10 января избранный президент США заявил о подготовке ко встрече с Путиным. Он указал на необходимость скорейшего завершения конфликта на Украину. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий.
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При этом издание пишет, что Швейцария реализует встречу, если её об этом попросят. Страна является лишь одной из списка готовых принять встречу Путина и Трампа.
10 января избранный президент США заявил о подготовке ко встрече с Путиным. Он указал на необходимость скорейшего завершения конфликта на Украину. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий.
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Анастасия Чинкова