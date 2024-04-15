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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал требование, которое он намерен выдвинуть на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Он намерен обратиться с призывом не оказывать никакой военной помощи России на Украине.
В интервью немецкому агентству DPA Шольц подчеркнул, что во время переговоров будет настаивать на том, чтобы никто не помогал России в успехе «этого мероприятия» (так он назвал специальную военную операцию). Также канцлер ФРГ напомнил, что Запад призывает все страны не обходить санкции и не поставлять России оружие.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал мнение, что во время своего визита в КНР Шольц попытается отдалить Китай от России, как это ранее пробовали сделать Макрон, фон дер Ляйен и Йеллен. Российский сенатор уверен, что эта попытка закончится такой же неудачей, как и предыдущие. Китай не будет следовать указаниям США и их союзников, так как это пошло бы вразрез со стратегическими национальными интересами КНР.
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