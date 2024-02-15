В НАТО пообещали передать Украине миллион беспилотников

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Страны НАТО планируют предоставить Украине миллион беспилотников, а также создать коалицию по разминированию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания глав минобороны стран альянса.
«Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. 20 союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию», - уточнил Столтенберг.
По его словам, все страны НАТО поставляют 99% военной помощи, которую получает Украина. При этом странами альянса было потрачено 100 миллиардов долларов на поддержку Киева.
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