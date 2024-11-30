Посол ФРГ назвал «посыл» Шольца для телефонного разговора с Путиным

Александр Ламбсдорфф (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Посол Германии Александр Ламбсдорфф заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал отказаться от «логики войны», полагая, что к миру могут привести прямые переговоры.
Посыл канцлера Германии в ходе телефонного разговора с российским лидером заключался в том, чтобы «Россия перестала следовать жестокой логике войны», подчеркнул посол Германии.
Так он ответил на вопрос о готовности Германии выступить посредником в урегулировании украинского конфликта после звонка Шольца Путину.
Посыл канцлера в ходе данного разговора заключался в том, что РФ нужно прекратить следовать «жестокой логике войны», подчеркнул дипломат.
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«Как уже неоднократно подчеркивало федеральное правительство, лишь прямые переговоры России с Украиной могут привести к справедливому и крепкому миру. Ведь в Украине решается вопрос о том, что означает мир для всей Европы, для всего свободного мира», — отметил Александр Ламбсдорфф.
Так он ответил на вопрос о готовности Германии выступить посредником в урегулировании украинского конфликта после звонка Шольца Путину.
Посыл канцлера в ходе данного разговора заключался в том, что РФ нужно прекратить следовать «жестокой логике войны», подчеркнул дипломат.
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Ольга Енгалычева