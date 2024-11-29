Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
В ходе телефонных переговоров канцлера Германии и главы киевского режима Олаф Шольц обсудил с Владимиром Зеленским его беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом сообщил сам Зеленский.
Глава киевского режима сказал, что нужно наращивать «давление на Россию» и укреплять позиции Киева, чтобы «заставить» Москву прибегнуть к «настоящему миру».
15 ноября между канцлером Германии и президентом Российской Федерации прошёл телефонный разговор. Олаф Шольц призвал Владимира Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер подчеркнул, что ФРГ будет и дальше поддерживать Украину, пока это необходимо.
Президент Польши Анджей Дуда полагает, что Олаф Шольц звонил российскому лидеру Владимиру Путину для того, чтобы отстранить избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа от урегулирования конфликта на Украине.
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15 ноября между канцлером Германии и президентом Российской Федерации прошёл телефонный разговор. Олаф Шольц призвал Владимира Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер подчеркнул, что ФРГ будет и дальше поддерживать Украину, пока это необходимо.
Президент Польши Анджей Дуда полагает, что Олаф Шольц звонил российскому лидеру Владимиру Путину для того, чтобы отстранить избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа от урегулирования конфликта на Украине.
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Ольга Енгалычева