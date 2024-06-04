Мэра застрелили в мексиканском штате Мичоакан

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Главу муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа убили в мексиканском штате Мичоакан.
Об этом рассказали местные власти. По их данным, в воскресенье в этом же штате перед голосованием убили кандидата на местных выборах Куитсео Исраэль Дельгадо.
Сейчас там развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных в преступлении. Как пишет газета Financiero, в женщину выстрелили по меньшей мере 20 раз. Она умерла на месте.
Незадолго до этого мэр получала получала угрозы от членов картеля CJNG, а в сентябре прошлого года ее похищали в городе Гвадалахара, но отпустили через три дня.
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Сейчас там развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных в преступлении. Как пишет газета Financiero, в женщину выстрелили по меньшей мере 20 раз. Она умерла на месте.
Незадолго до этого мэр получала получала угрозы от членов картеля CJNG, а в сентябре прошлого года ее похищали в городе Гвадалахара, но отпустили через три дня.
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Алёна Самарева