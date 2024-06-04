В Латвии назвали объявлением войны закрытие Балтики для судов из России

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Закрытие НАТО Балтийского моря для судов из России будет равносильно объявлению войны.
Такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Ринкевичс в интервью Financial Times. Так он прокомментировал случаи с подводными кабелями в Балтийском море, которые, по его мнению, являлись диверсией РФ.
По его словам, ответной мерой могло бы стать увеличение числа морских патрулей альянса. Также Ринкевичс назвал крайней мерой закрытие Балтики для кораблей из России, что равносильно объявлению войны.
Сейчас страны альянса пытаются придумать, как ответить на инциденты, которые они связывают с диверсионной деятельностью Россию, подчеркнул президент Латвии. Они не собираются пускать ракеты из-за небольших происшествий.
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По его словам, ответной мерой могло бы стать увеличение числа морских патрулей альянса. Также Ринкевичс назвал крайней мерой закрытие Балтики для кораблей из России, что равносильно объявлению войны.
Сейчас страны альянса пытаются придумать, как ответить на инциденты, которые они связывают с диверсионной деятельностью Россию, подчеркнул президент Латвии. Они не собираются пускать ракеты из-за небольших происшествий.
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Алёна Самарева