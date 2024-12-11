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Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ

Фото: iStock/ syahrir maulana

Фото: iStock/ syahrir maulana

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 15-й пакет антироссийских санкций, сообщило председательство Венгрии в Совете Евросоюза в соцсети X.
Новый пакет санкций в отношении Российской Федерации нацелен против российских и зарубежных компаний, которые могут «косвенно способствовать военно-техническому развитию России».

Подчёркивается, что в санкционные списки будут включены новые физические и юридические лица как из Российской Федерации, так и из иных государств. Цель новых ограничений — подорвать поддержку Москвы со стороны третьих государств.



«[Они] косвенно способствуют военному и технологическому усилению России путем обхода экспортных ограничений», — говорилось в сообщении.

Ранее покидающий пост президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии РФ, Китаю, КНДР и Ирану, он подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между упомянутыми странами.

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Annahar: Вооружённые люди разорили могилу отца Башара Асада Хафеза в Кардахе
11 декабря 2024, 19:05

Фото: istockphoto/zabelin

Толпа вооружённых сторонников оппозиции осквернила семейную усыпальницу бывшего президента Сирии Башара Асада в городе Кардаха. Боевики сожгли гроб с телом его отца Хафеза.
Об этом пишет издание Annahar. В публикации сообщается, что вокруг пылающей гробницы в родном городе семьи Асадов можно было увидеть вооружённых людей в камуфляжной форме. На кадрах, снятых очевидцами, видно как боевики и мирные люди веселятся, празднуют и показывают гробу средний палец, пока он горит.

Могила Хафеза Асада, который занимал должность президента страны с 1971 по 2000 год, расположена в Кардахе на северо-западе Сирии. Вместе с бывшим главой государства в мавзолее захоронены его жена Аниса и старший сын Басиль, погибший в авиакатастрофе.

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NYT: во дворце Асада вооружённая сирийская оппозиция нашла таблетки бензодиазепина
11 декабря 2024, 18:54

Фото: iStock/ William DondyK

Вооружённая сирийская оппозиция, которая захватила дворец бывшего президента Башара Асада, обнаружила в одном из помещений таблетки от психических заболеваний, сообщила американская газета New York Times (NYT).
Среди обнаруженных вооружённой сирийской оппозицией препаратов был бензодиазепин, который медицинские работники выписывают для лечения бессонницы и тревожных расстройств.

Ещё во дворце бывшего президента Сирии были найдены книги Башара Асада, среди которых — его собственная биография и история Вооружённых сил Российской Федерации.

8 декабря в Дамаске загорелся дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада после захода в него вооружённой сирийской оппозиции и полного разграбления. На кадрах в дворце были запечатлены женщины, дети и мужчины, которые исследуют шестиэтажное здание и его большой сад. Вход в резиденцию был охвачен пламенем, а комнаты опустели, за исключением части оставленной мебели и портрета Асада, который бросили на пол,

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Эксперт рассказал, почему пала власть Асада в Сирии
Арабист Фитин: Сирия пала из-за санкций США, атаки курдов и ослабления Хезболлы
11 декабря 2024, 18:37

Фото: iStock/mrjo2405

Действующая власть в Сирии пала под натиском оппозиционных сил по трем причинам: из-за экономического удара от санкций США и Европы, из-за захвата плодородной части страны курдами, которых поддерживают американцы, и из-за ослабления крупного союзника в лице Хезболлы. Об этом заявил советник директора Российского Института Стратегических Исследований при Администрации Президента РФ Владимир Фитин, долгое время работавший на Ближнем Востоке.
«Страна была зажата с разных сторон, не было средств финансирования, сказалось бедственное положение населения и армии в том числе. За это время у армии не оставалось серьезной мотивации. Она была ослаблена, в ней не знали, как выживать, в нее осуществлялся принудительный набор, никто добровольно в нее не шел. Армия была слабой и при первом дуновении ветра рассыпалась», — пояснил эксперт в беседе с argumenti.ru.
Сложившейся в Сирии ситуацией непременно воспользуются, как уже успел воспользоваться Израиль, захвативший в стране буферную зону на Голанских высотах и нанесший авиаудары по сирийскому флоту, сообщает «Вечерняя Москва». В ближайшее время, отмечает издание, следует ожидать новых атак ЦАХАЛа по различным военным объектам в соседнем государстве.

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#эксперт
#израиль
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#власть
#сирия
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Стало известно, почему в Польше возмутились названием гранатометов из Швеции
Неменский: гранатометы «Карл Густав» возмутили поляков из-за Шведского потопа
11 декабря 2024, 18:15

Фото: iStock/Diy13

Шведские гранатометы «Карл Густав» возмутили поляков из-за того, что были названы в честь короля Карла Густава, при котором в XVII веке произошло вторжение в Речь Посполитую, именующееся Шведским потопом. Об этом заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. По его словам, память о событиях тех лет до сих болезненна в Польше.
«Действительно, для Польши закупка оружия, носящего такое название, факт неприятный, потому что память о Шведском потопе тех лет до сих пор довольно болезненно воспринимается в Польше», — поделился эксперт в беседе с RT.
Тем временем еще одна необычная история, связанная с оружием и историческими событиями произошла в Кузбассе. Там, как сообщает «Сiбдепо», пожилой дедушка добровольно сдал росгвардейцам 120-летний «Винчестер», которым пользовались ковбои на Диком Западе.
«По предварительной информации, предмет, принесенный мужчиной, может оказаться винтовкой образца 1906 года. Хотя оружие сильно пострадало от коррозии, в настоящий момент проводится проверка, по итогам которой пенсионеру может быть выплачено денежное вознаграждение в размере до 10 000 рублей», — приводят в издании заявление ведомства.
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#минобороны
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Глава Минобороны Польши предложил переименовать шведские гранатомёты
11 декабря 2024, 18:07

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство названием гранатомётов шведского производства, которое закупает страна. Он также предложил рассмотреть возможность их переименования.
В марте нынешнего года Агентство по вооружениям Польши договорилось со шведским концерном Saab о закупке нескольких тысяч противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M4 и боеприпасов к ним. Стоимость контракта около полутора миллиардов долларов.

«Мы покупаем вооружение у Швеции и Норвегии. Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, — это название, потому что это гранатометы «Карл Густав». Тот самый Карл Густав», — сказал глава польского министерства обороны в эфире радиостанции TokFM.

Косиняк-Камыш также предложил переименовать эти гранатомёты в честь какого-либо другого короля из династии Ваза, «более близкого Польше».

Справка: король Швеции Карл Густав X в 1655 году начал Северную войну, в ходе которой его войска неоднократно брали штурмом Варшаву. Конфликт продолжался пять лет и привёл к значительному ослаблению Речи Посполитой.

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#конфликт
#вооружение
#польша
#швеция
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Зеленский: признание территорий российскими станет причиной раскола Украины
11 декабря 2024, 18:07

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Киев на законодательном уровне не может признать потерянные территории российскими, так как такое решение приведёт к расколу украинского общества, сообщил Владимир Зеленский.
Он уточнил, что подобные вопросы придётся решать дипломатическим путём.
«Если у нас меньше (оружия и артиллерии — прим. ред.), чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придётся решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их (территории — прим. ред.) российскими», – заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News.
Он добавил, что избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) хочет быстро завершить конфликт на Украине. По мнению Зеленского, это должно случиться как можно скорее, потому что ВСУ (Вооружённые Силы Украины) каждый день несут потери.

В ноябре в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путём и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путём".

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#украина
#сво
#россия
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Кабмин России не дал ответ на просьбу разморозить помощь Абхазии
11 декабря 2024, 17:07

Фото: iStock/ Anastasiia_Guseva

Кабмин Российской Федерации к настоящему моменту не ответил на просьбу абхазского правительства о разморозке финансовой поддержки, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу кабинета министров Абхазии.
«Мы не получили ответ из правительства России на письмо, которое направили на имя Михаила Мишустина 9 декабря с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам», — обратили внимание представители правительства Абхазии.

4 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Бганба провел совещание с членами правительства республики. Во время заседания он объявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не предположил, что в результате этого в Абхазии придется ввести режим ЧС.

Ранее сообщалось, что из-за аварийной остановки Ингурской гидроэлектростанции вся Абхазия осталась без электроэнергии. Причина остановки — критическое снижение уровня воды в водохранилище и недостаточный приток воды, что вынудило энергетиков принять экстренные меры.

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Тихановская рассказала, кто может свергнуть Лукашенко
Тихановская заявила о возможности силового свержения Лукашенко силами ВСУ
11 декабря 2024, 16:15

Светлана Тихановская (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

«Полк имени Калиновского» в составе Вооружённых сил Украины может активно способствовать силовому свержению Александра Лукашенко. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
В интервью «Европейской правде» она заявила, что именно бойцы этого подразделения «освободят Белоруссию». По её словам, силовое свержение действующего президента возможно руками этого добровольческого формирования в составе ВСУ.

«Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет», — сказала политик.

Тихановская утверждает, что многие жители республики якобы с уважением относятся к этому подразделению. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии также добавила, что оппозиция должна быть готова к любому сценарию, в том числе силовому.

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#белоруссия
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Участник программы «Время героев» стал замминистра Мининвеста Подмосковья
11 декабря 2024, 16:01

Фото: пресс-служба программы «Время героев»

Участник президентской программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков занял должность замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, успехов на новом поприще ему пожелал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Участники программы «Время героев» — это люди с мощным опытом командования, на фронте от скорости и точности принятия решений зависят жизни. С Кириллом Сергеевичем мы впервые встречались в июне, обсуждали направления, которые ему были интересны. Затем он проходил стажировку в нашем Мининвесте, где себя отлично показал. (…) Мы заинтересованы в сильных кадрах. А потому желаю Кириллу успехов, он всегда может рассчитывать на поддержку нашей команды», — сказал Андрей Воробьёв.
Кирилл Лосунчуков в 2012 году закончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище. С 2020 года служил заместителем командира отряда специального назначения отдельной бригады спецназа. Имеет военные награды.

К инициированной президентом России Владимиром Путиным программе «Время героев» Кирилл Лосунчуков присоединился в мае текущего года. Помимо него, из участников первого потока программы назначения получили уже 14 человек.

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