Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ

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Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 15-й пакет антироссийских санкций, сообщило председательство Венгрии в Совете Евросоюза в соцсети X.
Новый пакет санкций в отношении Российской Федерации нацелен против российских и зарубежных компаний, которые могут «косвенно способствовать военно-техническому развитию России».
Подчёркивается, что в санкционные списки будут включены новые физические и юридические лица как из Российской Федерации, так и из иных государств. Цель новых ограничений — подорвать поддержку Москвы со стороны третьих государств.
Ранее покидающий пост президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии РФ, Китаю, КНДР и Ирану, он подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между упомянутыми странами.
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Подчёркивается, что в санкционные списки будут включены новые физические и юридические лица как из Российской Федерации, так и из иных государств. Цель новых ограничений — подорвать поддержку Москвы со стороны третьих государств.
«[Они] косвенно способствуют военному и технологическому усилению России путем обхода экспортных ограничений», — говорилось в сообщении.
Ранее покидающий пост президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии РФ, Китаю, КНДР и Ирану, он подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между упомянутыми странами.
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Ольга Енгалычева