Шольц обратился к украинским беженцам с заманчивым предложением

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал беженцев с Украины как можно скорее найти работу из-за недовольства немцев. Об этом пишет Unherd.
«На выходных канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев в Германии устроиться на работу, чтобы подкрепить свое право на дальнейшее пребывание в стране. Его слова прозвучали на фоне усугубляющейся тревоги, причем как среди широкой общественности, так и среди политической элиты», — говорится в статье.
Издание поясняет, что большинство беженцев с Украины не работает. В связи с этим некоторые немецкие политики считают необходимым урезать льготы для них, чтобы они быстрее вышли на рынок труда.
Ранее Шольц заявлял, что работающим в Германии украинцам призывного возраста высылка на родину не угрожает. Он призвал граждан Украины, проживающим сейчас в Германии, искать работу, пояснив, что этим обеспечивается «безопасность пребывания». Канцлер уточнил, что многие украинцы уже работают, но есть ещё «пара сотен тысяч», в которых в настоящее время остро нуждается немецкий рынок труда.
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