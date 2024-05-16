Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику

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Семь военных ВСУ, обучающихся в Германии, отослали на родину за правоэкстремисткую символику. Об этом пишет «Страна.ua».
Сообщается, что солдаты проходили обучение в Германии и были замечены с правоэкстремистской символикой. Их прекратили обучать и отправили домой.
Отмечается, что все военные в Германии проходят инструктаж по недопущению демонстрации нацистской символики.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что все военные в Германии проходят инструктаж по недопущению демонстрации нацистской символики.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова