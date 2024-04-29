Убитый в Германии украинец оказался десантником

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Командование 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины сообщило, что один из один из убитых в Германии являлся их военнослужащим. Об этом сообщило командование подразделения на странице в Facebook*.
Мужчина был ранен в 2023 году в боях под Белогоровкой, после чего был отправлен на лечение и реабилитацию в Германию. По этическим причинам командование не стало называть имя бойца и выразило соболезнования его близким.
Напомним, 27 апреля в торговом центре в городе Мурнау в Баварии обнаружили тела двух мужчин. Один из них, 36-летний мужчина, погиб на месте от полученных травм, а второй, 23-летний мужчина, скончался позже в больнице.
По подозрению в совершении преступления задержали 57-летнего мужчину, который проживает около места происшествия.
Ранее сообщалось, что пьяный украинский военный жестоко расправился с подростком в Киеве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Напомним, 27 апреля в торговом центре в городе Мурнау в Баварии обнаружили тела двух мужчин. Один из них, 36-летний мужчина, погиб на месте от полученных травм, а второй, 23-летний мужчина, скончался позже в больнице.
По подозрению в совершении преступления задержали 57-летнего мужчину, который проживает около места происшествия.
Ранее сообщалось, что пьяный украинский военный жестоко расправился с подростком в Киеве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алина Юрчак