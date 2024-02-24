В Берлине испугались, что передача Киеву ракет Taurus перенесёт конфликт в Германию

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Предоставление Украине крылатых ракет Taurus продлит конфликт с Россией. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру.
Она подчеркнула, что снабжение Украины оружием не исправит ситуацию. Это вызовет лишь затягивание конфликта и никак не может восприниматься как помощь или защита.
Политик возмутилась, что западные союзники Украины действительно считают, что ВСУ с помощью поставленного вооружения смогут отобрать у России, ядерной державы, Крым.
Также Вагенкнехт отметила, что нанесение ударов украинской армией немецким вооружением по России в конечном итоге перенесёт конфликт в саму Германию.
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Политик возмутилась, что западные союзники Украины действительно считают, что ВСУ с помощью поставленного вооружения смогут отобрать у России, ядерной державы, Крым.
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Анастасия Чинкова