Шольц отказался отправлять немецких военных на Украину

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не отправит германских военных на Украину и не будет сбивать самолёты и ракеты ВКС России немецкими истребителями. Об этом он заявил в ходе общения с гражданами в Саарбрюккене.
Он подчеркнул, что Германия не собирается предпринимать никаких действий, которые привели к войне между Россией и НАТО.
Тажке он добавил, что немецкие власти не допустят проникновения оружия ФРГ на территорию России, поскольку это несёт за собой ряд серьёзных рисков для безопасности страны и всего НАТО.
Вместе с тем Шольц напомнил, что Германия считается главным после США сторонником поддержки Украины. Страна является вторым по объёмам поставщиком вооружений для ВСУ.
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Тажке он добавил, что немецкие власти не допустят проникновения оружия ФРГ на территорию России, поскольку это несёт за собой ряд серьёзных рисков для безопасности страны и всего НАТО.
Вместе с тем Шольц напомнил, что Германия считается главным после США сторонником поддержки Украины. Страна является вторым по объёмам поставщиком вооружений для ВСУ.
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Анастасия Чинкова