Германия отказалась сбивать российские ракеты над Украиной

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу сбивать ракеты и БПЛА России над территорией Украины. Свою позицию он озвучил в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Лондоне, отвечая на вопрос согласен ли он с другими государствами НАТО по этому поводу, сообщает ТАСС.
«Я считаю, что есть такой консенсус, который не предусматривает подобные шаги. США также занимают очень четкую позицию по данному вопросу», — заявил Шольц.15 июля украинский лидер заявил, что армии Североатлантического альянса должны сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, чтобы не остаться без газа зимой. Он пояснил, что в западных регионах государства находятся крупные газохранилища.
Ранее экс-депутат Рады рассказал, почему Германия сокращает помощь Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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