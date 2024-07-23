В Германии предложили изымать и продавать недвижимость России в Берлине

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Берлинское отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Германии выступило за продажу недвижимого имущества России в Берлине для дальнейшей передачи полученных средств Украине. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что речь идёт о домах в немецкой столице, которые официально принадлежат России. В их числе якобы не находящиеся в пользовании здания, где ранее располагалась воинская часть группы советских войск.
Одним из инициаторов данного проекта является Лилия Усик – уроженка Украины. Она потребовала от Брюсселя внесения окончательной ясности в данный вопрос.
При этом, проживающие вблизи этих домов граждане рассказали изданию, что один-два раза в год туда приходят русскоговорящие мужчины и косят траву.
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Одним из инициаторов данного проекта является Лилия Усик – уроженка Украины. Она потребовала от Брюсселя внесения окончательной ясности в данный вопрос.
При этом, проживающие вблизи этих домов граждане рассказали изданию, что один-два раза в год туда приходят русскоговорящие мужчины и косят траву.
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Анастасия Чинкова