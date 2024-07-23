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В Германии предложили изымать и продавать недвижимость России в Берлине

Bild: берлинская оппозиция выступила за продажу недвижимости РФ для помощи Киеву
23 июля 2024, 23:22
Фото: iStock/elxeneize

Фото: iStock/elxeneize

Берлинское отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Германии выступило за продажу недвижимого имущества России в Берлине для дальнейшей передачи полученных средств Украине. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что речь идёт о домах в немецкой столице, которые официально принадлежат России. В их числе якобы не находящиеся в пользовании здания, где ранее располагалась воинская часть группы советских войск.

Одним из инициаторов данного проекта является Лилия Усик – уроженка Украины. Она потребовала от Брюсселя внесения окончательной ясности в данный вопрос.



При этом, проживающие вблизи этих домов граждане рассказали изданию, что один-два раза в год туда приходят русскоговорящие мужчины и косят траву.

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В США предрекли большую войну с участием России на Ближнем Востоке
Forbes: Россию могут втянуть в неизбежную большую войну на Ближнем Востоке
24 июля 2024, 00:00

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

На Ближнем Востоке вспыхнет серьёзный конфликт между Израилем, Иранов и ливанским движением «Хезболла», в который может быть вовлечена Россия. Об этом заявил главный редактор издания Forbes Стив Форбс.
По его словам, между сторона назревает большая война, которой избежать не удастся.

Этот конфликт, как пояснил Форбс, будет развиваться стремительно, и помимо США он вовлечёт в себя и Россию.

Единственным вопросом на данный момент является то, когда этот конфликт вспыхнет. Это может произойти в ближайшее время или позднее, подчеркнул журналист.

Горячей точкой может стать граница Израиля и Ливана, у которой расположились позиции «Хезболлы».

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Евросоюз предложил два варианта заморозки российских активов из-за опасений США
23 июля 2024, 23:21

Фото: iStock/butenkow

Евросоюз предложил своим государствам-членам два варианта заморозки российских активов на более длительный период времени. Об этом пишет Bloomberg.
Предложение поступило для того, чтобы развеять опасения США насчёт юридических и финансовых возможностей выдавать Киеву кредиты на 50 миллиардов евро, которые будут погашаться за счёт получаемой от них прибыли.

Согласно первому варианту, будет осуществлена бессрочная заморозка активов Центробанка, которая будет регулярно пересматриваться. По второму варианту санкции будут продляться раз в 18, 24 или 36 месяцев, а не раз в полгода, как это происходит в настоящее время.

Напомним, что ЕС, США и страны G7 (Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия, Япония и сами США) несколько месяцев разрабатывают план предоставления Украине кредитов, которые планируется покрыть за счёт прибыли от российских замороженных активов.

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Путину подарили дамасский меч
Путину подарили дамасский меч в честь 80-летия отношений РФ с Сирией
23 июля 2024, 22:53

Фото: сайт Кремля

Президенту РФ Владимиру Путину в честь 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений подарили дамасский меч. Об этом сообщает РИА Новости.
Меч вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав его заместителю российского МИД Михаилу Богданову, который также не остался без меча. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров получил такой же подарок.

Торжественная церемония вручения прошла в актовом зале Дипломатической академии МИД России.

Ранее Путин заявил, что развитие связей России и Сирии идет в русле упрочения мира и стабильности. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сотрудники Мособлизбиркома провели выездные консультации в подмосковных ТИКах
23 июля 2024, 21:46

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Сотрудники аппарата Избирательной комиссии Московской области оказали методическую и правовую помощь нижестоящим комиссиям. Они провели выездные консультации для ТИКов Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Наши специалисты выезжали в городские округа, где в сентябре пройдут выборы в Единый день голосования. Сотрудники регионального избиркома осматривали оформление информационных стендов и документацию, связанную с подготовкой к муниципальным выборам. Специалисты следили за соблюдением законодательства, давали рекомендации и помогали сотрудникам территориальных избирательных комиссий», – говорится в сообщении.
За это время представители Мособлизбиркома посетили 28 округов Подмосковья, где в сентябре состоятся выборы.

Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.

Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

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Байден впервые появился на публике после решения о выходе из президентской гонки
23 июля 2024, 21:15

Фото: РИА Новости / Стрингер

Американское телевиденье показало президента страны Джо Байдена, покидающего штат Делавэр в преддверии выступления в Белом доме.
Ожидается, что уже на следующий день американский лидер выступит с обращением к американцам, в котором поднимет тему своего выхода из предвыборной гонки и обрисует перспективы последних месяцев своего президентского срока.

Вопрос о том, что на самом деле происходит с Байденом, остается самым обсуждаемым в США. Ранее некоторые американские журналисты и политики отказывались верить, что глава страны жив, пока не появятся новые видео или фото с ним.

Кроме версий о тяжелой болезни или смерти политика, существуют предположения, что в Вашингтоне произошел госпереворот, причем президента отстранило от власти ближайшее окружение.

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Лидеры демократов в Конгрессе решили поддержать Харрис
Politico: лидеры демократов в обеих палатах Конгресса США поддерживают Харрис
23 июля 2024, 20:58

Фото: РИА Новости / Стрингер

Лидеры демократов в верхней и нижней палатах американского Конгресса собираются поддержать выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на должность президента от Демократической партии. Об этом информирует Politico, ссылаясь на трёх источников.
По данным собеседников издания, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер готовы поддержать кандидатуру Харрис на пресс-конференции, которая пройдет 23 июля.

Действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки. Он поддержал выдвижение Харрис кандидатом в президенты от демократов.

Ранее в подписи Байдена была замечена странная деталь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Политолог Перенджиев обвинил Южную Корею в желании превратить Украину в полигон
23 июля 2024, 20:30

Фото: iStock/Jae Young Ju

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Южная Коря, а также Израиль стремятся превратить Украину в полигон.
«Уже есть случаи, когда Украина используется как полигон. Я думаю, столь массово вовлечь страны не получится, но определенное расширение может случиться. Я не исключаю, что такими странами могут оказаться Израиль, Великобритания, Южная Корея, Япония. Еще просматривается, что такое желание может возникнуть у стран Северной Европы — Финляндии, Швеции и Норвегии», — добавил в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Великобритания вместе с Италией и Япония представила в Фарнборо модель нового истребителя шестого поколения из проекта GCAP.

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#фрг
#южная корея
#израиль
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В сети распространился фейк о смерти бывшего президента США Картера
23 июля 2024, 20:18

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

В центре экс-президента США Джимми Картера опровергли сведения о его смерти, назвав распространяемое в соцсетях письмо о кончине политика ложным. Об этом пишет РИА Новости.
«Данное письмо является ложным. Никаких заявлений о здоровье президента Картера или (связанных с этим — ред.) изменений не было», — сообщили изданию в центре Картера.
Во вторник в американских соцсетях начали активно распространяться сведенья о том, что экс-президент США Джимми Картер якобы ушёл из жизни незадолго до своего 100-летия. В частности, во вторник в соцсети Х появился пост с изображением письма от имени «офиса Джимми Картера», в котором сказано, что тот скончался ночью 23 июля в своем доме в штате Джорджия. Американские информагентства уже назвали эти заявления не соответствующими действительности.

Ранее сообщалось, что Джо Байден выступит с речью по поводу выхода из президентской гонки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Песков заявил, что в Кремле не видели обращения Кадырова о захвате Wildberries
23 июля 2024, 19:55

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса Wildberries, передает РБК.
Песков отметил, что в Кремле не видели заявления чеченского лидера. Иных комментариев пресс-секретарь главы российского государства не дал.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, который порядка десяти лет знаком с Владиславом Бакальчуком, заявил, что последний приехал к нему просить помощи, поскольку некие «рейдеры» из компании по размещению наружной рекламы Russ Outdoor ограждают от него супругу и 7 детей.

Напомним, в прошлом месяце маркетплейс Wildberries и российский оператор наружной рекламы группа Russ объединяются для создания цифровой торговой платформы.

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Wildberries и группа компаний Russ объединяются для создания цифровой платформы
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