Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против доведения оборонных бюджетов НАТО до 5% ВВП, на чём настаивает избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Focus online.
В декабре команда Трампа уведомила европейских чиновников о том, что новая администрация президента США потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборонный сектор в размере 5% от их ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что расходы на оборону должны будут сильно превышать нынешний показатель в 2%.
При этом Шольц выступил против выполнения этого требования, поскольку для Германии эти расходы вышли бы в порядка 200 миллиардов евро в год, а федеральный бюджет на данный момент составляет 490 миллиардов.
Канцлер подчеркнул, что это очень большие деньги для страны. В случае необходимости следовать требованиях Трампа, Германии придётся прибегать к мерам экономии в объёме 150 миллиардов евро или к долгам в том же объёме, или вообще к комбинации двух этих условий.
Вместо этого Шольц призвал сконцентрироваться на пути, о котором страны-члены НАТО договорились ранее. Проработана чёткая структура, в рамках которой сформулированы задачи по наращиванию возможностей блока.
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При этом Шольц выступил против выполнения этого требования, поскольку для Германии эти расходы вышли бы в порядка 200 миллиардов евро в год, а федеральный бюджет на данный момент составляет 490 миллиардов.
Канцлер подчеркнул, что это очень большие деньги для страны. В случае необходимости следовать требованиях Трампа, Германии придётся прибегать к мерам экономии в объёме 150 миллиардов евро или к долгам в том же объёме, или вообще к комбинации двух этих условий.
Вместо этого Шольц призвал сконцентрироваться на пути, о котором страны-члены НАТО договорились ранее. Проработана чёткая структура, в рамках которой сформулированы задачи по наращиванию возможностей блока.
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Анастасия Чинкова