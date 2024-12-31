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Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети Х, что канцлер Германии Олаф Шольц проиграет выборы.
«Канцлер Олух Срольц (Oaf Schitz, издевательство над Олафом Шольцем, где Oaf — «болван», «тупица», Schitz (от shit) — «фекалии», «испражняться»), или как там его зовут, проиграет», — отметил предприниматель из Соединённых Шатов Америки.
Подобным образом Илон Маск отреагировал на обвинения во вмешательстве в выборы.
Ранее американский миллиардер Илон Маск в соцсетях присудил Владимиру Зеленскому чемпионский титул за «одно из величайших денежных ограблений всех времен».
Своей записью бизнесмен отреагировал на пост юзера, прокомментировавшего выделение Вашингтоном 2,5 миллиарда долларов Киеву и подчеркнувшего, что Владимир Зеленский «провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен».
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Ольга Енгалычева