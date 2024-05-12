Шольц пообещал не высылать из Германии работающих украинцев

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Работающим в Германии украинцам призывного возраста высылка на родину не угрожает. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он призвал граждан Украины, проживающим сейчас в Германии, искать работу, пояснив, что этим обеспечивается «безопасность пребывания», передаёт редакционное объединение RND. Канцлер уточнил, что многие украинцы уже работают, но есть ещё «пара сотен тысяч», в которых в настоящее время остро нуждается немецкий рынок труда.
Кроме того, Шольц выразил надежду, что запланированная на 15-16 июня в Швейцарии мирная конференция по Украине предоставит возможность урегулирования конфликта и станет определённым «шагом вперёд». Политик призвал всех участников саммита использовать все дипломатические возможности для мирного разрешения противостояния на Украине.
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