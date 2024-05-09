Шольц сделал неожиданное заявление об украинском конфликте

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Конфликт на Украине затянется и будет продолжаться дольше, чем хотелось бы западным союзникам Киева. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Он также добавил, что страны Евросоюза должны быть готовы к тому, что военные действия на Украине продлятся дольше, чем хотелось бы европейцам. Слова немецкого политика приводит портал Tagesschau. Шольц также призвал партнёров по Евросоюзу поставлять Киеву больше систем противовоздушной обороны Patriot, в которых ВСУ испытывают острую необходимость. В апреле Германия отправила на Украину очередную батарею Patriot. Шольц выразил надежду, что другие страны последуют этому примеру.
Москва не раз заявляла, что военные поставки Запада на Украину препятствуют мирному урегулированию, затягивают конфликт и напрямую вовлекают в него страны НАТО.
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Александр Бойцов