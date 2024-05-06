Шольц заявил о готовности немецких войск отправиться на помощь союзникам

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Порядка 35 тысяч немецких военных готовы прийти на помощь союзникам в случае необходимости. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в рамках пресс-конференции в Риге после переговоров с премьер-министрами Литвы, Латвии и Эстонии.
«Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — заявил Шольц.
Он подчеркнул, что Германия готова защищать каждый сантиметр территории НАТО.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность странам НАТО на возможное введение их войск в страну, поскольку это позволит «отбросить армию России».
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Элина Позднякова