Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не пытался доказать, когда опаздал на встречу на саммите G8 в 2007 году якобы из-за пива. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину.