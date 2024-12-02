Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.
Шольц прибыл в Киев на поезде. Он проведет переговоры с Зеленским. Другие подробности пока неизвестны. В последний раз канцлер Германии приезжал на Украину в феврале 2022 года.
15 ноября между канцлером Германии и президентом Российской Федерации прошёл телефонный разговор. Олаф Шольц призвал Владимира Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер подчеркнул, что ФРГ будет и дальше поддерживать Украину, пока это необходимо.
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Элина Позднякова