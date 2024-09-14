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Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести непредвзятое расследование подрывов СП

Шольц призвал Генпрокуратуру провести расследование подрывов «Северных потоков»
14 сентября 2024, 21:32
Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Канцлер Германии Олаф Шольц признал Генпрокуратуру страны провести непредвзятое расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
Политик заявил, что все виновные в это преступлении должны быть привлечены к ответственности в Германии.

Ранее, 8 сентября Шольц заверил, что власти ФРГ сделают всё для расследования подрывов, а также привлекут к ответственности всех, кто стоит за этой диверсией.



Также ранее появилась информация о том, что причастные к подрыву газопроводов граждане Украины могут скрываться на территории Польши. В ответ на это заявление польский премьер-министр Дональд Туск посоветовал немцам «извиниться и заткнуться».

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#северный поток
#олаф шольц
#германия
#генпрокуратура
#расследование
Эмираты не стали покупать новейшие американские истребители F-35
ТАСС: МИД Эмиратов не намерен обсуждать с Вашингтоном покупку истребителей F-35
14 сентября 2024, 22:34

Фото: istockphoto/Bill Chizek

МИД Объединенных Арабских Эмиратов больше не намерен повторно обсуждать с Вашингтоном покупку американских истребителей F-35, заявили 14 сентября Дубай.
«Технические требования, суверенные операционные ограничения и анализ затрат и выгод привели к пересмотру в то время, и эти соображения лежат в основе нашей текущей позиции», – цитирует представителя МИД Эмиратов ТАСС.

В 2021 году США приостановили продажу вооружения в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Тогда Белый дом опасался, что секретные военные технологии передадут Китаю. После сделку попытались возобновить, но ОАЭ отказались.

13 сентября западные СМИ сообщили, что переговоры возобновят после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Но власти ОАЭ опровергли информацию, заявив, что их позиция не изменилась.

F-35 считается единым ударным истребителем, который пришел на замену самолетам AV-8B, A-10, F/A-18 и F-16. Последний из указанных, F-16, начали поставлять на Украину в качестве военной помощи в 2024 году. В августе ВСУ разбили один из новых самолетов США, стоимостью около 50 млн.

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#вооружения
#переговоры
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«Настоящая демократия»: Актер Майкл Дуглас требует разрешить Киеву бить ракетами вглубь России
Актер Майкл Дуглас возмущен, что Киеву нельзя бить западными ракетами по России
14 сентября 2024, 22:01

Фото: РИА Новости /Екатерина Чеснокова

Голливудский актер Майкл Дуглас возмутился, что Украине нельзя быть вглубь России американскими дальнобойными ракетам. Об этом артист заявил во время визита в Киев в качестве «посла доброй воли ООН».
«Такое разрешение надо было дать изначально», – заявил 78-летиний артист в эфире телеканала LCI на You-Tube.

Также Дуглас добавил, что ему грустно наблюдать такую нерешительность сто стороны НАТО, члены которого опасаются ядерной войны с Россией.

Ранее глава Военного комитета альянса Роб Бауэр заявил, что НАТО считает оправданным разрешение Киеву бить дальнобойными западными ракетами вглубь территории России.

Майкл Дуглас родился в 1944 году в Нью-Джерси в семье еврея, чьи родители эмигрировали Белоруссии. После начала СВО, в 2022 году, Дуглас заявил, что гордится Украиной и призвал мировой сообщество продемонстрировать России, «что такое настоящая демократия».

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Украина пообещала передать России мирный план через третьи страны
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#нато
#сво
#актёр
#кино
#украина
#ракетный удар
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Украина пообещала передать России мирный план через третьи страны
Офис Зеленского: Киев передаст России мирный план через третьи страны
14 сентября 2024, 21:20

Фото: iStock/3dmitry

Украина передаст России план по мирному урегулированию конфликта через третьи страны, имеющие соответствующий диалог с Москвой. Об этом заявил замглавы офиса президента Зеленского Игорь Жовква, слова которого приводит «Страна.ua».
По словам чиновника, Украина в настоящее время готовит этот план. Он может быть передан российской стороне напрямую, поскольку Киев готов провести встречу в рамках второго саммита мира. Однако это возможно только при условии, что Россия не будет говорить «на языке ультиматума» и будет готова к обсуждению деталей плана.

В противном случае Украина передаст готовый план через третьи страны, с которыми сотрудничает Россия, и которые заинтересованы в урегулировании конфликта.

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#украина
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#план
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Власти Кипра лишили гражданства украинского олигарха Коломойского*
14 сентября 2024, 20:56

Фото: iStock/Jean-Marc Pierard

Правительство Кипра 4 сентября лишило гражданства островного государства украинского бизнесмена Игоря Коломойского*, российского предпринимателя Максима Захарченко, египтянина Мохаммеда Салема и членов их семей. Об этом сообщает местная газета Phileleftheros.
Отмечается, что в списке кабмина значатся восемь фигурантов, которые имели так называемые золотые паспорта, выдаваемые ранее в рамках программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику островного государства.

Решение о лишении их гражданства было вызвано обнаруженными несоответствиями в указанных персональных данных.

В кабмине отметили, что ещё до рассмотрения кандидатуры Коломойского* на получение гражданства было ясно, что занимавший тогда вторую строчку списка самых богатых людей Украины человек является крайне «подозрительной личностью», которая может подпортить репутацию Кипра. Однако не это стало причиной изъятия паспорта. При оформлении заявления на гражданство олигарх скрыл данные о том, что в 2008 году ему грозили уголовные обвинения в уклонении от уплаты налогов в России.

Захарченко лишили кипрского гражданства из-за того, что в США его обвинили в ряде финансовых нарушений. А паспорт Салема изъяли из-за того, что задекларированная им квартира за два миллиона евро на самом деле стоила более чем в два раза меньше из-за провёрнутых махинаций.

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*внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#кипр
#гражданство
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#паспорт
#данные
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Путин назначил участника СВО Орлова председателем правления «Движения Первых»
14 сентября 2024, 20:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назначил участника СВО Артура Орлова председателем правления «Движения Первых». Соответствующий указ подписан главой государства.
Отмечается, что он заменил на этом посту Григория Гурова, которого ранее в субботу назначили главой Росмолодёжи.

В указе президента говорится о назначении Артура Орлова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

35-летний Орлов является командиром танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), гвардии майор. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище. Принимал участие в СВО по защите ДНР и ЛНР. Ему присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

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#владимир путин
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#сво
#военные
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Шольц заверил, что не собирается разрешать Киеву наносить удары вглубь России
14 сентября 2024, 20:06

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал проблемой снятие ограничений на использование Украиной западного дальнобойного оружия против России, поэтому он не собирается давать соответствующего разрешения. Его слова приводит немецкая газета Welt.
Канцлер подчеркнул, что намерен твёрдо стоять на своём отказе позволять Киеву использовать переданное Германией оружие дальнего ​радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России.

​О своей позиции Шольц ​в субботу также заявил во время беседы в гражданами от своей партии СДПГ в Бранденбурге.

Накануне переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером комментировал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Он заявлял, что в ходе обсуждения использования западного дальнобойного оружия украинскими войсками не идёт речи о немецких ракетах. К тому же, остаётся неизменным решение Шольца о непоставке Украине ракет Taurus.

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#германия
#олаф шольц
#политика
#украина
#ракетный удар
#россия
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В США заявили, что ядерная война с Россией станет победой Запада
экономист Сакс: Запад считает победой возможную ядерную войну с Россией
14 сентября 2024, 20:01

Фото: iStock/RomoloTavani

Запад считал бы своей победой возможную ядерную войну с Россией. С таким заявлением выступил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он задался вопросом о том, что такое победа, по мнению представителей Запада. И тут речь явно идёт не о победе Украины над Россией, поскольку назревает эскалация со стороны США и Великобритании, а за ней неминуемо последуют ответные действия со стороны России. И длиться это будет до тех пор, пока не начнётся полноценная ядерная война, которую и называют «победой».

Сакс указал на то, что заявления западных политиков о невозможности ядерного столкновения звучат глупо и безответственно. Однако иного пути Запад себе не оставляет, добавил профессор.

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#евросоюз
#война
#победа
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Бауэр: НАТО считает «оправданным» разрешение Киеву
Глава комитета НАТО Бауэр считает «оправданным» разрешение Киеву бить вглубь РФ
14 сентября 2024, 19:53

Фото: iStock/PavelRodimov

В НАТО считают оправданным разрешение Киеву бить дальнобойными западными ракетами вглубь территории России. Об этом заявил глава Военного комитета альянса Роб Бауэр 14 сентября, сообщает РИА Новости.
Ранее возможное разрешение ударять западным дальнобойным оружием по целям на территории России прокомментировал помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен. Он заявил, что это приведет к глобальной войне.

Споры между странами НАТО о применении американского и британского оружия против России продолжаются. Официально США заявляет, что не дает Украине такое разрешение. Пока одни военные политики опасаются третьей мировой войны, другие выступают за инициативу Украины наносить удары по России.

О последствиях такого решения неоднократно высказывались российские власти, которые дают понять, что Россия примет ответные меры в случае если Запад одобрит подобное решение.

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#всу
#запад
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Санкции против РФ сказались на строительстве АЭС «Аккую» в Турции
Посол Ерхов: Санкции против РФ плохо сказались на проекте АЭС «Аккую» в Турции
14 сентября 2024, 19:36

Фото: istockphoto/ Wlad74

Западные санкции против России негативно сказались на строительстве атомной электростанции «Аккую» на юге Турции. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкой газете «Поста».
«Односторонние нелегитимные санкции Запада, к сожалению, негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта <…>. Но, несмотря ни на что, хочу вас заверить: проект будет реализован», – цитирует Ерхова издание.

Строящаяся атомная электростанция АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока. Проект предусматривает реакторы типа ВВЭР-1200, общей мощностью 4800 МВт. АЭС планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Строительство занимается дочерняя компания Росатома – АО «Аккую Нуклеар». Общая стоимость проекта 22 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите стран БРИКС в Казани, который пройдет 23 и 24 октября.

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