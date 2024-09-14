Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести непредвзятое расследование подрывов СП

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Канцлер Германии Олаф Шольц признал Генпрокуратуру страны провести непредвзятое расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
Политик заявил, что все виновные в это преступлении должны быть привлечены к ответственности в Германии.
Ранее, 8 сентября Шольц заверил, что власти ФРГ сделают всё для расследования подрывов, а также привлекут к ответственности всех, кто стоит за этой диверсией.
Также ранее появилась информация о том, что причастные к подрыву газопроводов граждане Украины могут скрываться на территории Польши. В ответ на это заявление польский премьер-министр Дональд Туск посоветовал немцам «извиниться и заткнуться».
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Ранее, 8 сентября Шольц заверил, что власти ФРГ сделают всё для расследования подрывов, а также привлекут к ответственности всех, кто стоит за этой диверсией.
Также ранее появилась информация о том, что причастные к подрыву газопроводов граждане Украины могут скрываться на территории Польши. В ответ на это заявление польский премьер-министр Дональд Туск посоветовал немцам «извиниться и заткнуться».
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Анастасия Чинкова