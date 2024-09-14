Шольц призвал Генпрокуратуру к проведению расследования подрывов «Северных потоков»

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генеральную прокуратуру провести беспристрастное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом информирует ТАСС.
По словам политика, виновные во взрывах должны быть привлечены к ответственности. По его словам, диверсии носят террористический характер.
Ранее немецкий канцлер заверил, что власти ФРГ сделают все возможное, чтобы наказать виновных в подрыве газопровода. Отвечая на вопрос, есть ли у него доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому после сообщений о причастности Украины к взрыву, канцлер сказал, что у него хорошие отношения с украинским лидером.
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«Мы призываем все органы безопасности и генерального прокурора провести расследование без учета интересов кого-либо», – заявил политик.
Ранее немецкий канцлер заверил, что власти ФРГ сделают все возможное, чтобы наказать виновных в подрыве газопровода. Отвечая на вопрос, есть ли у него доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому после сообщений о причастности Украины к взрыву, канцлер сказал, что у него хорошие отношения с украинским лидером.
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Александр Климов