Шольц: Германия ужесточит наказание за исламистские нападения

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Германия ужесточит наказание за исламистские и политически мотивированные нападения. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время правительственного заявления в бундестаге о текущей ситуации с безопасностью в стране.
Напомним, что в прошлую пятницу, 31 мая, в городе Мангейме уроженец Афганистана Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера в ходе митинга правого движения PAX Europa. В результате этого столкновения пострадали шесть человек, один полицейский скончался в воскресенье.
Шольц заявил, что Германия серьёзно относится к такого рода преступлениям. Такие люди, по его словам, должны почувствовать на себе всю силу законодательства. Для этого было принято решение ужесточить уголовные законы и ввести более суровое наказание.
Канцлер возмутился, что такие тяжкие преступления совершают люди, получившие статус беженца. Их следует депортировать, даже есть они прибыли из таких государств, как Афганистан и Сирия.
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Шольц заявил, что Германия серьёзно относится к такого рода преступлениям. Такие люди, по его словам, должны почувствовать на себе всю силу законодательства. Для этого было принято решение ужесточить уголовные законы и ввести более суровое наказание.
Канцлер возмутился, что такие тяжкие преступления совершают люди, получившие статус беженца. Их следует депортировать, даже есть они прибыли из таких государств, как Афганистан и Сирия.
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Анастасия Чинкова