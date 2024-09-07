Шольц призвал украинцев к поиску работы

Фото: сайт Кремля
Украинские беженцы в Германии должны как можно скорее найти работу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в Тельтове, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам немецкого лидера, благодаря мерам немецкого правительства количество трудоустроенных украинцев увеличилось на 200 000 человек. Он подчеркнул, что ситуация, когда беженцы вынуждены снижать зарплату или брать неполный рабочий день, чтобы найти работу, является нормальной.
Ранее Олаф Шольц заявил, что уверен в своей победе на выборах 2025 года.
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«Это допустимо в других странах, это должно иметь силу и для Германии. Поэтому я хочу, чтобы работали», – сказал Шольц.
Ранее Олаф Шольц заявил, что уверен в своей победе на выборах 2025 года.
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Александр Климов