Шольц высказался об отправке немецких военных на Украину

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Отправка немецких войск на Украину исключена. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.
«Отправка немецких военнослужащих на Украину исключена. Пока рано спекулировать на тему отправки миротворческих сил на Украину», — заявил Шольц.
Таким образом канцлер ФРГ опроверг слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая ранее объявила, что немецкие военные могут отправиться на Украину и участвовать в обеспечении режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом.
На встрече глав МИД стран – членов НАТО Бербок призвала предоставить Киеву членство в альянсе и добавила, что Германия будет «всеми силами» поддерживать действия по завершению конфликта.
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Элина Позднякова