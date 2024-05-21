Шольц прокомментировал призыв Зеленского сбивать российские самолеты

Фото: сайт Кремля
Запад не должен вводить бесполетную зону над Украиной с территорий стран альянса, поскольку это приведет к масштабной эскалации.
Передает слова канцлера Германии Олафа Шольца YouTube-канал SPD. Как напомнил Шольц, в начале конфликта поднимался вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной с помощью истребителей из западных стран.
По его словам, обсуждать подобные меры сегодня нет смысла, поскольку это поможет лишь на расстоянии 70 или 100 километров.
Он подчеркнул, что атаки на самолеты России с территории стран НАТО, что и предполагает введение бесполетной зоны, могут втянуть Германию в конфликт.
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По его словам, обсуждать подобные меры сегодня нет смысла, поскольку это поможет лишь на расстоянии 70 или 100 километров.
Он подчеркнул, что атаки на самолеты России с территории стран НАТО, что и предполагает введение бесполетной зоны, могут втянуть Германию в конфликт.
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Алёна Самарева