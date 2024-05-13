Шольц попросил украинских беженцев выйти на работу

Фото: пресс-служба правительства Германии
Украинские беженцы, проживающие в Германии, должны активнее искать работу, если они желают остаться в стране. С таким заявлением в интервью порталу Euractiv выступил немецкий канцлер Олаф Шольц.
По его словам, трудоустройство предоставит украинцам право на пребывание в Германии.
Сообщается, что треть всех украинцев, покинувших страну из-за конфликта, обосновалась в Германии.
Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Шольц отметил, что другие страны должны увеличить расходы на поддержку Украины.
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«Согласно статистике, в настоящее время только двое из десяти украинцев работают. Почти наверняка любому, кто трудоустроен здесь и не совершил правонарушений, будет разрешено оставаться», — пояснил канцлер ФРГ.
Сообщается, что треть всех украинцев, покинувших страну из-за конфликта, обосновалась в Германии.
Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Шольц отметил, что другие страны должны увеличить расходы на поддержку Украины.
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Артем Кузьмин