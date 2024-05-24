Шольц двумя словами охарактеризовал ситуацию на Украине

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Германский канцлер Олаф Шольц охарактеризовал ситуацию на Украине как «значительно сложную». Это заявление он сделал в ходе совместного информационного брифинга с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, пишет РИА Новости.
Он призвал к максимальным усилиям для оказания военной поддержки стране. По мнению Шольца, это включает в себя дальнейшие поставки систем противовоздушной обороны и восстановление серьезно пострадавшей энергетической инфраструктуры.
Германию рассматривают как второго по объемам поставок вооружений на Украину после США. Общая сумма военных поставок от Берлина составила около €28 млрд.
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