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Шольц двумя словами охарактеризовал ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Шольц назвал ситуацию на Украине «далеко не простой»
24 мая 2024, 16:34
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Германский канцлер Олаф Шольц охарактеризовал ситуацию на Украине как «значительно сложную». Это заявление он сделал в ходе совместного информационного брифинга с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, пишет РИА Новости.


Он призвал к максимальным усилиям для оказания военной поддержки стране. По мнению Шольца, это включает в себя дальнейшие поставки систем противовоздушной обороны и восстановление серьезно пострадавшей энергетической инфраструктуры.

Германию рассматривают как второго по объемам поставок вооружений на Украину после США. Общая сумма военных поставок от Берлина составила около €28 млрд.

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На Урале сестра солдата СВО вскрыла цинковый гроб с телом брата
24 мая 2024, 16:22

Фото: iStock/David_Bokuchava

В Новоуральске Свердловской области сестра бойца специальной операции на Украине настояла на том, чтобы цинковый гроб с телом ее брата вскрыли. Об этом сообщает «Екатеринбург Онлайн».
Уточняется, что мужчина погиб в декабре 2023 года, пробыв в зоне СВО всего несколько месяцев. По словам девушки, при осмотре тела погибшего был замечен след от ранения.

Эксперты также рассказали сестре военного о размере его селезенки, однако сама девушка утверждает, что этот орган удалили ее брату еще двадцать лет назад. По мнению россиянки, правду о произошедшем с ее родственником хотят скрыть. Отмечается, что военнослужащего уже похоронили с воинскими почестями.

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Нацсовет Украины по ТВ удалил рекомендацию не называть ВС России «орками»
24 мая 2024, 15:55

Фото: iStock/Liukov

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания удалил со своего сайта рекомендацию избегать использования оскорбительных терминов, таких как «орки» и «русня», по отношению к российским военным, пишет RT.
Первоначально совет предложил отказаться от таких выражений, считая, что «некорректная лексика» снижает доверие к украинским источникам информации.

Рекомендация была опубликована на сайте 14 мая. Подобные высказывания ранее звучали и от официальных лиц Украины, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, который призывал «не пытаться превратить орка в эльфа» и закрыть Россию «на замок».

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Стали известны потери украинской армии за неделю
МО: за неделю бойцы «Юга» освободили 3 села; ВСУ потеряли 3285 солдат, 7 танков
24 мая 2024, 15:27

Фото: iStock/Irina Piskova

Российская группировка ВС РФ «Юг» за прошедшую неделю освободила Клещеевку, Белогоровку и Андреевку в ДНР, потери противника составили до 3285 солдат. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Помимо этого, было нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны, а также уничтожены 10 полевых складов с боеприпасами ВСУ.

«Противник потерял за неделю до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства», — сообщили в Минобороны РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Раде призвали к расстрелам на фоне новостей из Волчанска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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За неделю на линии фронта сдались в плен 67 солдат ВСУ
24 мая 2024, 15:20

Фото: iStock/Sinenkiy

Более 60 украинских военнослужащих за неделю сдались в плен российской армии на разных участках фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно о военнослужащем 119-й бригады ВСУ Максиме Лихачёве, который сдался в плен российской армии с важным трофеем — угнанным украинским танком Т-64.

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#вс рф
#солдат
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ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом
Кимаковский: ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом
24 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ перебросили из ДНР несколько бригад под Харьков и готовят там контрнаступление. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«Противник с нашего направления снял на харьковское направление уже несколько мотострелковых бригад. Это говорит о том, что сейчас там идут очень серьезные бои. Мы знаем, что там готовятся несколько контрнаступлений противника», — заявил Кимаковский

Однако, по его словам, многие подразделения ВСУ, перебрасываемые с донецкого направления, не имеют бронетехники и сильно измотаны. Кимаковский отметил, что их уже нельзя назвать мотострелковыми, они больше похожи на пехоту, так как транспорт есть только для переброски этих бригад.

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#транспорт
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#всу
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Стало известно об условиях России для переговоров о прекращении огня
Reuters: Россия готова к переговорам, которые зафиксируют текущую линию фронта
24 мая 2024, 14:56

Фото: iStock/Diy1

Глава российского государства Владимир Путин готов остановить военные действия на Украине путем переговоров о прекращении огня, на которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта». Об этом информирует Reuters.
Согласно информации источника, Путин в разговоре с небольшой группой советников выразил разочарование «попытками Запада сорвать переговоры» и тем, что украинский лидер Владимир Зеленский исключил возможность диалога. Уточняется, что если Киев и Запад не отреагируют на данный посыл, то Москва продолжит специальную военную операцию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад осознает, что РФ не планирует нападать ни на одну из стран НАТО.

Напомним, осенью 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. Это произошло, после того как в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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Опубликованы кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом
24 мая 2024, 14:40

Фото: iStock/Perytskyy

Последствия удара ВС России по составу с украинской техникой под Харьковом попали в сеть. Кадры публикует Telegram-канал «ИЗНАНКА».
На снимках видно, что вагоны поезда получили сильные повреждения. По данным источника, никто не пострадал. Поезда дальнего и пригородного сообщения продолжают курсировать в штатном режиме.



Ранее сообщалось, что железнодорожная инфраструктура была повреждена в Харьковской области. Повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вагон
#инфраструктура
#сво
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Над Белгородской областью сбили ракету HARM
24 мая 2024, 13:46

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью противорадиолокационную ракету HARM, запущенную Украиной, сообщили в Минобороны России.
«Около 12:20 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.
В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили ракету над территорией Белгородской области.

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#пво
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Президент Финляндии оценил возможность отправки военных на Украину
Стубб: нет необходимости обсуждать вопрос отправки финских военных на Украину
24 мая 2024, 13:30

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александер Стубб сообщил агентству STT, что на данный момент обсуждать отправку финских военных на Украину нет необходимости.
«Иногда в риторике малых и больших государств могут быть различия», — отметил Стубб, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину.
Он подчеркнул, что вопрос отправки финских солдат на Украину для обучения или выполнения других задач обсуждать сейчас не нужно.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.

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