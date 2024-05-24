Германия поставила Украине еще одну систему ПВО IRIS-Т

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Правительство Германии передало Украине очередную систему IRIS-T, которая прибыла в страну в пятницу, сообщает Министерство обороны ФРГ.
«Правительство Германии передало Украине еще одну огневую установку IRIS-T, она прибыла в Украину сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства в соцсети Х.Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законная цель для России.
Читайте также:
Германия совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1
Германия отказывается признавать блокаду Ленинграда геноцидом, заявила Захарова
Писториус: Германия не собирается сбивать ракеты России над Украиной
Артем Кузьмин