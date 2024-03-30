«Уничтожены все блоки»: В Харьковской области заявили о разрушении Змиевской ТЭС

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Змиевская теплоэлектростанция (ТЭС) в подконтрольной Киеву Харьковской области была полностью разрушена во время удара ВС РФ 22 марта, сообщает «Центрэнерго».
Отмечается, что разрушены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование.
В настоящее время компания не может получить доступ к большей части своего оборудования, ведется расчистка завалов. В «Центрэнерго» отказались комментировать, возобновит ли объект свою работу.
Ранее в России член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев рассказал о цели ударов по энергообъектам Украины.
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«Степень разрушений разная, от полного до значительного», – добавил оператор.
Ранее в России член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев рассказал о цели ударов по энергообъектам Украины.
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Александр Климов