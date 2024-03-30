США одобрили формирование нового правительства Палестины

Фото: iStock/rrodrickbeiler
Соединенные Штаты поддерживают создание нового палестинского правительства. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Мэтью Миллера, опубликованном на сайте X.
Американский чиновник отметил, что Вашингтон надеется на сотрудничество с новым палестинским кабинетом «в целях содействия миру, безопасности и процветанию». Миллер добавил, что Соединенные Штаты ожидают от нового правительства «заслуживающих доверия реформ».
В четверг, 28 марта, было объявлено, что президент Палестины Махмуд Аббас утвердил новое правительство во главе с Мухаммедом Мустафой. Новое правительство вступит в должность в воскресенье 31 марта.
Ранее сообщалось, что Вашингтон разрабатывает план по созданию независимого государства Палестина.
Читайте также:
«Уничтожены все блоки»: В Харьковской области заявили о разрушении Змиевской ТЭС
Папа Римский второй год подряд пропустил Крестный ход
США разрабатывают план по созданию независимого государства Палестина
В четверг, 28 марта, было объявлено, что президент Палестины Махмуд Аббас утвердил новое правительство во главе с Мухаммедом Мустафой. Новое правительство вступит в должность в воскресенье 31 марта.
Читайте также:
«Уничтожены все блоки»: В Харьковской области заявили о разрушении Змиевской ТЭС
Папа Римский второй год подряд пропустил Крестный ход
США разрабатывают план по созданию независимого государства Палестина
Александр Климов