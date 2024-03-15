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Шольц рассказал, на что пойдут замороженные активы россиян

Шольц: доходы от замороженных активов России направят на оружие для Украины
15 марта 2024, 20:37
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Доходы от замороженных в Европе российских активов будут использовать для закупок вооружений Украине. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с главой Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском, сообщает ТАСС.
«Мы будем использовать сверхприбыль от российских активов, которые заморожены в Европе, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины», — заявил канцлер.
Шольц также добавил, что странами НАТО в ходе встреч в формате «Рамштайн» будет создана коалиция по передаче дальнобойных видов вооружений для украинской армии.


11 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что прибыль от замороженных РФ можно было бы направить на решение оборонных целей Украины. Он отметил, в случае согласия стран-членов Евросоюза, эти деньги можно направить на обеспечения дополнительной военной поддержки страны через Европейский фонд мира.

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Джабаров: Макрону надо вернуть Германии Эльзас и Лотарингию
15 марта 2024, 21:13

Фото: istockphoto.com/SimonLukas

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о том, что президенту Франции Эммануэлю Макрону после слов о Крыме надо вернуть Эльзас и Лотарингию Германии.
«Может, он вернет часть областей, которые достались Франции после разгрома Германии во Второй мировой войне? Эльзас, Лотарингию. Это были немецкие территории. Он говорит слова, за которые придётся отвечать. За заявления с такими эмоциями нужно нести ответственность», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Джабаров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира. Отмечалось, что в последнее время Эммануэль Макрон стал делать много громких заявлений на украинскую тематику.

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#франция
#президент
#крым
#макрон
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Стало известно, что в Москве сделают с испорченными бюллетенями
Горизбирком: в Москве испорченные, но читаемые бюллетени учтут при подсчётах
15 марта 2024, 20:45

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Все бюллетени, которые были испорчены на участках в Москве, сохранены. Об этом сообщили в Горизбиркоме.
Там отметили, что в случае, если голос на них будет читаем, его учтут при подсчёте. Но в настоящий момент сохранены абсолютно все испорченные бланки. Ящики, в которых они лежат, в данный момент опечатаны.

Ранее сообщалось, что в избирательном участке в Алтуфьево девушка вылила зелёнку в урну с уже заполненными бюллетенями. А в районе Марьино женщина подожгла будку, в которой проводится голосование. Их задержали на месте. В отношении каждой было возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.

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#выборы
#голосование
#москва
#уголовное
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Путин пообещал наказать Украину за удары по территории РФ
Путин пообещал, что удары Украины по России не останутся безнаказанными
15 марта 2024, 19:37

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза, что удары украинских военных сил по территории страны не останутся безнаказанными.
«Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — заявил российский лидер.
Он отметил, что киевский режим пытается совершить несколько диверсионно-террористических атак в приграничных районах России, чтобы нарушить порядок проведения президентских выборов.

Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ рассказала о явке на выборах президента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#владимир путин
#президент
#голосование
#комиссия
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На Ямале в поселке Тазовский кот Кузя стал наблюдателем на выборах президента
15 марта 2024, 19:34

Фото: iStock/Jasmin Bauer

В поселке Тазовский на Ямале кот Кузя стал наблюдателем в избирательной комиссии. Об этом рассказал хозяин животного и член участковой избирательной комиссии Аким Лапсуй, чьи слова приводит РИА Новости.
Хозяин Кузи поделился, что нашел кота шесть лет назад, в прошлые президентские выборы. Россиянин заметил бездомного котенка возле избирательного участка.

Аким Лапсуй отметил, что кот Кузя как неофициальный член участковой избирательной комиссии 1104 поднимает избирателям настроение и следит за порядком. Он также добавил, что за сегодняшний день его многие погладили.

Ранее сообщалось, что Действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин проголосовал на президентских выборах. Он принял участие в выборах в онлайн-формате.

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#онлайн
#рф
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Офис Зеленского может продлить полномочия президента в обход решения суда
Депутат Рады Дубинский: офис Зеленского намерен легитимизировать его в обход суда
15 марта 2024, 19:25

Офис украинского президента Владимира Зеленского попытается подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения конституционного суда Украины. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее он сообщал, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и больше не могут быть продлены. Затем офис президента обратился в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. При этом позднее в суде заявили, что не получали обращение.

Дубинский подчеркнул, что офис может попытаться без разрешения суда сохранить полномочия Зеленского.

В случае, если суд вынесет своё решение, Зеленский ни при каких обстоятельствах не сможет сохранить власть, что предусмотрено в Конституции Украины.

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#владимир зеленский
#украина
#президент
#выборы
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ЦИК РФ рассказал о явке на выборах президента
ЦИК: явка на президентских выборах в России на 18:00 мск составила 25,43%
15 марта 2024, 19:19

Фото: istock / nemchinowa

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 18:00 превысила 25%. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия России.

«Ход голосования - 25,43%», — приводятся информация на официальном сайте ЦИК.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 15:00 явка составляла 13,57 процента, на 14:00 — 8,95 процентов, на 12:00 — 5,47 процентов.

Центризбирком объявит предварительные результаты голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты появятся с 21:00 17 марта.

Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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#выборы
#владимир путин
#цик
#голосование
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Во Франции призвали «восстановить правду» после интервью Макрона
Лидер партии Филиппо: необходимо восстановить правду после интервью Макрона
15 марта 2024, 19:14

Фото: сайт Кремля

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что после интервью президента Франции Эммануэля Макрона необходимо восстановить правду и больше не допускать лжи о конфликте на Украине.
Филиппо отметил, что за тридцать минут французский лидер «произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине». Политик подчеркнул, что восстановление истины необходимо также для того, чтобы избежать манипуляций, разрушения и войны.

Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что прочный мир на Украине может быть достигнут только после передачи полуострова под контроль Киева. Его заявления поддержал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который добавил, что РФ необходимо разрушить.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине. Песков отметил, факт того, что Россия противник для Франции, является очевидным.

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Владимир Путин онлайн проголосовал на выборах президента России
15 марта 2024, 19:11

Фото: сайт Кремля

Действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин проголосовал на президентских выборах.
Отмечается, что он принял участие в выборах в онлайн-формате. Такая возможность оставить голос доступна на президентских выборах впервые и активна примерно в трети регионов России.

Выборы президента России начались в пятницу, 15 марта. Они будут продолжаться три дня и завершатся 17 марта. В бюллетенях числятся четверо кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и Николай Харитонов от КПРФ.

По данным на 18:10 по московскому времени явка на выборы составила 25,79%.

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#владимир путин
#президент
#выборы
#голосование
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Премьер Венгрии Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для перемен в ЕС
15 марта 2024, 18:46

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для защиты суверенитета своей страны. Об этом он сообщил во время выступления на торжественном мероприятии, посвященном очередной годовщине венгерской революции 1848 года.
По мнению Орбана, у Венгрии не осталось иного выбора, поскольку стране необходимо занять более уверенную позицию в европейских органах. Премьер-министр подчеркнул, что свобода для Венгрии заключается в отсутствии «хозяина над головой».

Орбан добавил, что Брюссель выиграет от мира. Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону и призвал разрушить Россию и создать для нее «красные линии» по всему миру.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил Евросоюзу на просьбу о возврате золотого запаса Румынии. Политик отметил, что «сказать нечего по-русски, можно только послать».

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