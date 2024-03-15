Шольц рассказал, на что пойдут замороженные активы россиян

Доходы от замороженных в Европе российских активов будут использовать для закупок вооружений Украине. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с главой Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском, сообщает ТАСС.