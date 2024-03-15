Шольц рассказал, на что пойдут замороженные активы россиян

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Доходы от замороженных в Европе российских активов будут использовать для закупок вооружений Украине. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с главой Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском, сообщает ТАСС.
«Мы будем использовать сверхприбыль от российских активов, которые заморожены в Европе, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины», — заявил канцлер.Шольц также добавил, что странами НАТО в ходе встреч в формате «Рамштайн» будет создана коалиция по передаче дальнобойных видов вооружений для украинской армии.
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