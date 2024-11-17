Шольц рассказал о способе узнать мнение Путина о переговорах на Украине

Фото: сайт Кремля
В интервью Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным единственным способом узнать, что политик рассматривает возможность начала переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
Журналисты спросили канцлера Германии, почему российский лидер должен участвовать в переговорах в то время, когда Москва укрепляет свои позиции. Шольц сказал, что было бы бесполезно рассуждать о мнениях Путина по этому вопросу.
Ранее Шольц подвергался критике со стороны немецких политиков за то, что звонил президенту России.
Читайте также:
Раскрыты истинные цели звонка Шольца Путину
Глава МИД РФ Лавров: Кремль четко оценил беседу Путина и Шольца
Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину
«Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», – сказал он.
Ранее Шольц подвергался критике со стороны немецких политиков за то, что звонил президенту России.
Читайте также:
Раскрыты истинные цели звонка Шольца Путину
Глава МИД РФ Лавров: Кремль четко оценил беседу Путина и Шольца
Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину
Александр Климов