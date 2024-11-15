Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский пытался уговорить канцлера Германии Олафа Шольца не звонить президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве.
Утверждается, что Шольц заранее проинформировал Зеленского о своем намерении переговорить с Путиным.
Ранее в Кремле подтвердили, что между Путиным и Шольцем состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. По итогу переговоров стороны договорились, что помощники лидеров будут поддерживать связь.
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«Канцлер сообщил Зеленскому, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва», — заявил источник издания.
Ранее в Кремле подтвердили, что между Путиным и Шольцем состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. По итогу переговоров стороны договорились, что помощники лидеров будут поддерживать связь.
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Элина Позднякова