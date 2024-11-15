Раскрыты истинные цели звонка Шольца Путину

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Политолог Павел Данилин заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, так как ему нужна поддержка РФ на предстоящих выборах.
«Переговоры России и Украины это не приблизит, и до нового года переговоры не состоятся. Это совершенно не в интересах Зеленского. Это в интересах Шольца. Мы поговорили с Шольцем по причине того, что ему нужна поддержка на выборах. Они с партией «Христианско-демократический союз Германии» сейчас соревнуются. В руководстве ХДС стоит Фридрих Мерц, он негативный человек, который является одним из главных сторонников войны. Если он станет канцлером, ситуация ухудшится, поэтому для нас этот разговор был тоже не бесполезен», — прояснил в беседе с NEWS.ru Данилин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль чётко ценил телефонную беседу главы государства Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, и добавить здесь нечего.
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