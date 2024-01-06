Шольц разозлил немцев своим внешним видом

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал недовольство жителей федеральной земли Саксония-Анхальт на востоке страны из-за своего внешнего вида во время визита. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Ранее сообщалось, что в Нижней Саксонии были затоплены два зоопарка. Сотни сотрудников вышли на помощь в рождественские каникулы для эвакуации животных. Также поступила информация о планах размещения военных сил ФРГ в Нижней Саксонии из-за наводнений.
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Артем Кузьмин