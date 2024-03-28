Шольц: У немецких спецслужб не было информации по поводу теракта в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Спецслужбы ФРГ не обладали информацией о готовящемся в Подмосковье теракте. Об этом заявил Олаф Шольц в интервью газете Maerkische Allgemeine Zeitung. Тем не менее, канцлер Германии отметил, что у американских спецслужб, вероятно, были зацепки относительно теракта.
О том, что за терактом стоят Вашингтон, Лондон и Киев во вторник 26 марта сообщил глава ФСБ России Александр Бортников. По его мнению, первичные данные от обвиняемых в теракте подтверждают «украинский след». Бортников при этом уточнил, что все возможные версии будут прорабатываться следствием.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер решительно не поддержал подобные суждения, сказав, что они совершенно не обоснованные.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер решительно не поддержал подобные суждения, сказав, что они совершенно не обоснованные.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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Артем Путинцев