В Сирии две американские базы атаковали ракетами

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Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что атаковало базы в провинции Дейр-эз-Зор и районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке.
ТАСС сообщает, что отряды «Исламского сопротивления Ирака» совершили атаки на военную базу США, которая располагается рядом с газовым месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор.
По данным телеканала Al Mayadeen, который ссылается на заявление формирования, по территории объекта США выпустили 12 ракет.
По информации шиитских бойцов, несмотря на открытый по ним огонь из зенитных установок, ракеты достигли цели.
Также в этот момент нанесли удар по военной американской базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар, которое находится на востоке Сирии. Атака сопровождалась взрывам, которые были слышны в окрестностях.
Шиитские формирования уже заявляли, что будут продолжать наносить удары по базам США в Сирии и Ираке. Причиной атак является то, что США играет ключевую роль в поддержке Израиля.
Ранее сообщалось, что хуситское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, взяло на себя ответственность за обстрел в Красном море контейнеровоза MSC United под флагом Либерии. Об этом пишет РИА Новости.
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По данным телеканала Al Mayadeen, который ссылается на заявление формирования, по территории объекта США выпустили 12 ракет.
Также в этот момент нанесли удар по военной американской базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар, которое находится на востоке Сирии. Атака сопровождалась взрывам, которые были слышны в окрестностях.
Шиитские формирования уже заявляли, что будут продолжать наносить удары по базам США в Сирии и Ираке. Причиной атак является то, что США играет ключевую роль в поддержке Израиля.
Ранее сообщалось, что хуситское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, взяло на себя ответственность за обстрел в Красном море контейнеровоза MSC United под флагом Либерии. Об этом пишет РИА Новости.
«Вооруженные силы «Ансар Алла» поразили противокорабельными ракетами судно MSC United, которое отказалось свернуть с намеченного курса после трехкратных предупреждений», — сообщил представитель ВС хуситов Яхья.Читайте также:
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Мария Фирсова