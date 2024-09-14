Шольц заверил, что не собирается разрешать Киеву наносить удары вглубь России

Грузия найдёт в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал экс-президент страны Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» в 2008 году. Об этом заявил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в ходе предвыборного митинга в городе Гори.