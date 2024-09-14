Шольц заверил, что не собирается разрешать Киеву наносить удары вглубь России

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал проблемой снятие ограничений на использование Украиной западного дальнобойного оружия против России, поэтому он не собирается давать соответствующего разрешения. Его слова приводит немецкая газета Welt.
Канцлер подчеркнул, что намерен твёрдо стоять на своём отказе позволять Киеву использовать переданное Германией оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России.
О своей позиции Шольц в субботу также заявил во время беседы в гражданами от своей партии СДПГ в Бранденбурге.
Накануне переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером комментировал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Он заявлял, что в ходе обсуждения использования западного дальнобойного оружия украинскими войсками не идёт речи о немецких ракетах. К тому же, остаётся неизменным решение Шольца о непоставке Украине ракет Taurus.
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О своей позиции Шольц в субботу также заявил во время беседы в гражданами от своей партии СДПГ в Бранденбурге.
Накануне переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером комментировал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Он заявлял, что в ходе обсуждения использования западного дальнобойного оружия украинскими войсками не идёт речи о немецких ракетах. К тому же, остаётся неизменным решение Шольца о непоставке Украине ракет Taurus.
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Анастасия Чинкова